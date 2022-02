Tros, de Pau Calpe Rufat, nominada a millor pel·lícula als premis Gaudí, arriba avui als cinemes gironins. Amb una àmplia trajectòria com a productor, Pau Calp Rufat debuta en la direcció d’un llargmetratge per narrar una història d’un món rural que s’acaba inspirada en la novel·la homònima escrita per Rafael Vallbona. Compta amb l’actor gironí Pep Cruz i amb Roger Casamajor com a protagonistes.

A partir de la relació entre un pare i un fill, la història aborda la problemàtica dels robatoris en masies de la Catalunya rural i les patrulles per evitar-los. En els últims anys, diu el director, aquestes patrulles han plantejat un conflicte social amb les forces policials perquè «des de l’administració no es veu amb bons ulls els sometents, però continuen patrullant d’amagat». Tros es va rodar a finals del 2020 a Alcanó i Sarroca de Lleida, a la comarca del Segrià.