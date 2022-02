Entre còctels Dry Martini, Bule Lagoon, Manhattan o Whiky Sour es lliuraven ahir els XI Premis Memorial Pere Rodeja, uns dels premis literaris locals concedits pel Gremi de Llibreters de Catalunya que van néixer per a hometejar llibreters i llibreries en el seu paper d’agents culturals, però també per a posar en valor el gran llegat que va deixar a Girona Pere Rodeja, motor de l’emblemàtica llibreria Geli durant molts anys. Aquest any, els guanyadors han estat la Llibreria Etcètera del barri de Poblenou de Barcelona, «per la història que ha regalat al barri i l’aposta per portar els grans autors més enllà dels locals cèntrics», segons Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya; i el periodista i historiador de l’art, Marc Giró, «per la difusió de la literatura en un programa diari d’una ràdio comercial d’una forma totalment innovadora»,tal com va apuntar la mateixa Ferrer.

Enguany, la novetat més destacable ha estat el canvi de lloc i de dia: si bé les altres edicions se celebraven a la Fontana d’Or cada 29 de juny per coincidir amb Sant Pere, aquest any s’ha volgut avançar de data i canviar-ne el format per desmarcar-se dels Premis Llibreters i Altres Literatures (també concedits pel Gremi de Llibreters de Catalunya), que se celebren la primera setmana de juliol. Així, l’escenari escollit per aquesta novena edició ha estat el Sunset Jazz Club de Girona, un local amb el glamour indispensable que mereixien els premiats com Marc Giró.

La cerimònia va estar presentada per Carme Ferrer; Marià Marín, secretari tècnic del Gremi, i un convidat de primer nivell, Joan-Lluís Lluís, autor de Junil a les terres dels bàrbars, el segon llibre més venut segons el rànquing del Gremi d’Editors de Catalunya. Lluís va iniciar la vetllada amb un to humorístic que clarament va marcar la línia de la cerimònia, caracteritzada per un ambient distès, informal i molt familiar tot i la cinquantena de persones que van omplir de gom a gom la cova del Sunset.

En el seu discurs, Joan-Lluís Lluís va voler fer algun manament «com els de la Bíblia, però no tan avorrits», amb els quals va aprofitar per a reivindicar les llibreries independents, els llibreters i la llengua: «No entris mai en una llibreria sense comprar, com a mínim, un llibre. I, si pot ser, que sigui en llengua catalana». Lluís també va aprofitar el gran nombre d’apassioants de la lectura que hi havia entre el públic per a animar-los a fer «una antologia de textos que parlin sobre llibreries» o, fins i tot, sobre llibreters, ja que, segons l’escriptor, «la literatura sense els llibreters seria molt poca cosa».

De fet, Albert Muñoz, membre de la Llibreria Etcètera, va aprofitar el parlament per a reivindicar la gran (i difícil) tasca que fan les llibreries independents: «Som una llibreria de barri i, com a tal, practiquem la literatura de quilòmetre zero», va indicar, encara que també va tenir un moment per a commemorar Rodeja. «Les llibreries ens equivoquem moltes vegades, però de Pere Rodeja només n’hem après coses com la constància, el treball i la passió per la literatura», apuntava.

D’altra banda, Marc Giró, sense deixar de banda el seu humor i la seva elegància, va destacar que «és molt difícil trobar programes on només es parli de llibres, i això em preocupa molt», al mateix moment que reclamava que «els llibres són un espai de resistència i de refugi. Són una eina per a fer la revolució».

Finalment, des del Gremi també es va voler fer un petit homenatge a l’incansable i imprescindible Neus Chordà, comunicadora cultural que s’amaga darrere aquests premis o la Setmana del Llibre en català .