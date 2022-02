UN CONCERT APLAÇAT. Rosario Flores va actuar per fi ahir a l’Auditori de Girona després de cancel·lar la primera data del concert, programada pel 5 de febrer. Tot i això, el canvi de dia no va resultar ser cap impediment, ja que els seguidors de la cantant van omplir tota la Sala Montsalvatge de l’Auditori, on van ovacionar les noves cançons de Flores.