L’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya, una peculiar orquestra integrada per una trentena de joves intèrprets punters de diferents gèneres musicals com el tradicional, el jazz o la clàssica provinents d’arreu dels Països Catalans, actuarà aquesta tarda a Figueres. La formació, que vol ser una plataforma per a compositors emergents i per a la difusió de la cultura popular, porta a El Jardí la seva primera producció, Trencadís.

Es tracta d’un un concert compost i dirigit pel músic olotí Dani López, amb la cantant menorquina Anna Ferrer fent de solista, amb instruments tradicionals com la dolçaina, el flabiol o el fiscorn convivint amb el violí o el violoncel. El repertori està format per dotze poemes musicats de poetes d’arreu dels Països Catalans com Josep Pedrals, Clara Fiol, Anna Gual, Rosa Vilanova, Enric Casasses, Sònia Moya, Mireia Calafell i Juana Dolores Romero.