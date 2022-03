Els valencians Zoo donaran, aquest divendres a La Mirona de Salt, el tret de sortida a una nova edició del Black Music Festival, l'esdeveniment que porta a les comarques gironines alguns dels noms més destacats de la música negra. Després de dues edicions marcades per la pandèmia, enguany el festival torna amb l'objectiu de recuperar la normalitat i amb un cartell molt eclèctic en el qual destaquen noms com els de la francesa Zaz, els nord-americans Cory Wong o Gisele Jackson, els madrilenys Morgan o els catalans Xarim Aresté i Joana Serrat. A més, el festival recupera aquest 2022 el popular pícnic musical del parc del Migdia de Girona, que se celebrarà el diumenge 27 de març i servirà per cloure l'edició. Entre els molts noms que conformen el cartell d'aquesta edició aquí en destaquem cinc que, per la seva rellevància, es poden considerar imprescindibles.

Cory Wong - Dissabte 26 de març - La Mirona de Salt El guitarrista nord-americà Cory Wong és, sense cap mena de dubte, el cap de cartell d'aquesta edició del festival. Col·laborador habitual de la prestigiosa banda de funk nord-americana Vulfpeck i considerat un dels guitarristes més virtuosos del moment, el músic de Minneapolis pujarà a l'escenari de La Mirona de Salt en el marc de la gira de presentació de l'àlbum "Wong's Cafe", publicat el passat mes de gener. Una proposta amb grans dosis de personalitat que no decebrà a tots els amants del funk més instrumental. Zaz - Dissabte 19 de març - Auditori de Girona Més d'una dècada després de posar-se a mig món a la butxaca gràcies a èxits com l'enganxosa Je veux, a la qual anys més tard van seguir peces com Paris sera toujours Paris, la cantant francesa Isabelle Geffroy, coneguda artísticament amb el sobrenom de Zaz, torna als escenaris amb "Organique Tour", una gira amb la qual busca la proximitat amb el públic, allunyant-se dels grans estadis i festivals que en el seu moment va arribar a omplir. Amb la seva magistral fusió de jazz manouche, soul i chanson, Zaz arribarà a Girona per presentar Isa, un sisè àlbum d'estudi gestat durant els mesos de confinament. Gisele Jackson & The Shu Shu's Trio - Divendres 18 de març - Espai Ter de Torroella de Montgrí Nascuda a Baltimore, malgrat créixer a Brooklyn, la cantant nord-americana Gisele Jackson és una de les veus més rellevants de la música afroamericana, una artista que va iniciar la seva carrera en l'àmbit del soul clàssic i va saltar a la palestra quan Ray Charles la va incorporar a la seva banda. Donna Summer i James Brown també van comptar amb la seva veu i ha destacat en notables èxits de la música house. Queralt Lahoz - Divendres 11 de març - Teatre La Sitja de Fornells de la Selva La jove cantant catalana Queralt Lahoz és una de les grans sensacions de la nova escena flamenca contemporània, un gènere que fusiona amb el hip-hop, el rhythm'n blues o els ritmes llatins. A Fornells de la Selva presentarà el seu àlbum de debut, Pureza. Entre les seves influències, Lahoz cita noms de pioneres del hip-hop espanyol com la gaditana Mala Rodríguez o la desapareguda Gata Cattana, la veterana cantant de neo soul nord-americana Erykah Badu o la britànica Jorja Smith, una de les grans estrelles del R&B contemporani. Xarim Aresté i Joana Serrat - Divendres 25 de març - Centre Cívic de Sant Narcís, Girona Músic, poeta i pintor, Xarim Aresté és una de les veus més transcendents de la cançó d'autor de l'escena catalana. A Girona, presentarà Ses entranyes, un nou treball amb el qual l'exlíder dels Very Pomelo continua expandint els seus universos amb una marcada aposta elèctrica i unes lletres més que incisives. El concert comptarà també amb la participació de la vigatana Joana Serrat, reconeguda com una de les cantautores folk amb més talent de Catalunya, que arriba al Black Music Festival tot presentant el celebrat treball Hardcore from the Heart.