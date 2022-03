La 24a edició de la gala dels Premis Enderrock - XXIV Premis de la Música convoca aquest dijous a Girona el sector musical dels territoris de parla catalana. La vetllada a l'Auditori de Girona reconeixerà els millors artistes, discos, cançons i directes de tots els estils i també serà un aparador per a les estrenes en directe de les gires que vindran. Hi actuaran fins a vint artistes, alguns dels quals interpretaran noves cançons per primer cop en directe, cas de Blaumut, Els Catarres, Ginestà, Suu, o Xarim Aresté, aquest últim encarregat de posar la banda sonora al moment del recordatori als músics que ens han deixat aquest darrer any, amb la cançó 'Ja no hi ets'. A més, enguany hi haurà festa post-gala amb accent gironí al Palau de Fires.

La cerimònia de la Nit dels Premis Enderrock vol ser el retorn a la normalitat de l'escena musical amb una vintena d'actuacions d'artistes dels Països Catalans, incloses les intervencions que faran els membres de Falsterbo (Premi Enderrock d'Honor) i la Companyia Elèctrica Dharma (Premi Enderrock a la Trajectòria). Entre les actuacions previstes destaca la de Blaumut, que obrirà la gala amb la cançó 'El que vull', un avanç del seu sisè àlbum, 'Olímpica i primavera' (U98 Music, 2022). Els Catarres presentaran el senzill 'Diamants', del seu recent àlbum homònim, i el duet de Sant Andreu (Barcelona) Ginestà presentarà el tercer disc, 'Suposo que l'amor és això' (Kasba Music, 2022), amb l'estrena en directe de la composició 'L'Eva i la Jana'. L'escenari de l'Auditori de Girona també oferirà al públic per primera vegada una de les cançons del nou disc de SUU, mentre que l'artista de Flix Xarim Aresté serà l'encarregat de posar la banda sonora a un dels moments més emocionants de la cerimònia, el recordatori als músics que ens han deixat aquest darrer any, amb la cançó 'Ja no hi ets', inclosa al seu nou treball Ses estranyes (RGB Suports, 2022), que es farà públic just l'endemà, 4 de març. D'altra banda, es viuran col·laboracions especials, com la de Marina Rossell ('Morir d'un llamp') acompanyada per Ferran Palau, la mallorquina Maria Hein i Anna Andreu. També seran a la gala els alacantins Vienna, i els valencians Auxili, per fer un avançament del seu retorn discogràfic després de dos anys. Retorn de The Pinker Tones En el capítol de descobertes cal destacar l'avançament del nou projecte del veterà trio barceloní de pop i electrònica The Pinker Tones, que sota el nom de Navet es presentarà per primer cop en directe. El primer tastet de la nova aventura de pop rock cantat en català del conjunt serà amb el tema 'Volem equivocar-nos'. Festa gironina post-gala A més de les actuacions programades a la gala, enguany per primer cop el Palau de Fires annex acollirà una festa post-gala i de trobada entre el sector musical, artistes i promotors. S'hi veuran les actuacions breus (showcase) de quatre propostes artístiques emergents i amb presència gironina: la jove cantautora Tramma, que va debutar amb l'EP 'Voldria dir-te' (Delirics, 2021), i el raper Vinnie Kairos amb Mad Phi i L'Home Estàtic presentant el nou espectacle 'Llet condensada'. A més, també intervindran en format MC i DJ el popular raper tarragoní Fetitxe 13 i el duet barceloní de trap i dancehall Bounce Twice.