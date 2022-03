«The river and the stone és un disc de cocció lenta i això es nota en els detalls, és un disc de llarg recorregut, que potser no entra a la primera. És més reposat i n’estem molt contents, però som conscients que amb el temps anirà guanyant pes al nostre repertori i enganxarà més gent», explica Ekain Elorza, bateria de Morgan. La banda madrilenya s’estrena aquest dissabte a l’Auditori de Girona dins la programació del Black Music Festival per presentar el seu tercer treball d’estudi, gestat just després del confinament.

La banda havia encadenat dos discos i dues gires molt llargues i va decidir aturar-se just abans de la pandèmia. Un cop aixecades les restriccions, però, van tancar-se de nou, aquest cop plegats en una casa a la Sierra de Madrid, per preparar un nou àlbum.

«Sempre ho havíem volgut fer i no trobàvem mai el moment, la covid va ser l’oportunitat per llogar una caseta junts, muntar un estudi al menjador i passar-nos sis mesos convivint i creant, dedicant-li tot el temps del món a unes cançons que esperàvem que algun dia poguéssim tocar en directe», diu Elorza. «No sabíem ben bé què fèiem, però ens va ajudar a superar la situació», explica el músic, que assenyala que sense aquest temps de repòs potser no haurien pogut crear temes com el primer single, Alone, de 7 minuts de durada i «molt treballat».

«D’allà en podia haver sortit un disc totalment diferent, perquè vam treballar amb molts més temes del que és habitual, teníem molt on triar», apunta.

«Hi havia quatre o cinc cançons que teníem molt clar que havien de ser al disc, i al voltant d’això vam triar la resta per donar-li cohesió. Sempre ens plantegem els discos i els concerts com un viatge, amb un sentit de principi a fi», apunta.

Així, diu, els ha sortit un disc amb «un color diferent, per explorar nous sons sempre entorn dels 70 i, tot i que no hi ha gaires sintetitzadors, tenen molta importància per donar un toc nou al so de Morgan».

El resultat són una desena de peces en què, com passava en els dos discos anteriors, hi ha només una cançó en castellà i la resta en anglès. «És una cosa purament anecdòtica, no ho forcem mai. Un recuerdo y su rey va entrar al disc quan ja l’estàvem gravant», explica el músic.

«The River Tour»

«Quan vam sortir del confinament, dubtava si ens agradaria tocar en directe tant com abans, però la gira està sent increïble», continua l’intèrpret. «Arribem a Girona abans d’una aturada llarga, amb una energia extra, per celebrar-ho gairebé com un final de gira», declara Ekain Elorza, que avança que el de dissabte serà un concert de gairebé dues hores, amb tots els temes del grup.

«En el moment de preparar el xou de The River Tour, ja vam tenir clar que volíem mantenir tot el que fèiem en les gires anteriors i sumar-hi el temes nous, tant pel públic que ens coneix a partir d’aquest tercer disc com pel de sempre, perquè feia dos anys que no tocàvem en viu», diu. «No volíem oferir una cara totalment nova, sinó ser els Morgan de sempre amb un disc nou i unir-ho tot de forma natural, sense una ruptura», explica.

Un parell de setmanes després del concert de Girona, Morgan saltarà de nou a la carretera, per acompanyar Fito& Fitipaldis en la seva nova gira, que s’allargarà fins entrat l’estiu: «Quan ens ho van plantejar no ho vam dubtar gens, és tot un repte obrir-los a altres públics i en una gira tan llarga, amb recintes i formats molt més grans que els que solem fer».