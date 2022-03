El veterà actor Lluís Soler s’estrena als escenaris de Banyoles aquest divendres amb Birnam, un monòleg en què s’acomiada de l’ofici interpretant un actor que des de fa anys interpreta obres de William Shakespeare i es pregunta sobre el sentit de la seva feina. Serà a partir de les vuit del vespre al Teatre Municipal de Banyoles.

A Birnam, un actor, ja gran, és al camerino preparant-se per representar el rei Duncan a Macbeth, quan li comencen a sorgir dubtes sobre qüestions com la vellesa, el valor de la paraula o la funció del teatre. Li revenen tots els fantasmes, dubta de tot, el seu món entra en crisi en un soliloqui en què, a més de Shakespeare, inclou referències a alguns dels dramaturgs i escriptors que estima, com Samuel Beckett o Sarah Kane.

L’espectacle, amb text de Víctor Sunyol, està dirigit per Joan Roura i produït per la companyia La Perla 29.