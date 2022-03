El Consell d’Administració de Grup62 ha incorporat l’escriptora i acadèmica Carme Riera i a l’exconsellera de Cultura de la Generalitat i presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, la gironina Mariàngela Vilallonga. En el Consell, que està presidit per Josep Ramoneda, hi figuren també com a membres Joan Rigol, Antoni Serra Ramoneda, Jesús Badenes i Lluís Elias. Grup62, grup editorial de referència en llengua catalana en diferents gèneres i franges lectores, inclou segells editorials com Columna, Destino, Edicions 62, Empúries, Proa, Pòrtic, Educació 62, Estrella Polar, Fanbooks i labutxaca.