El tenora i compositor Jordi Molina enceta demà al vespre la temporada de primavera d’Els Concerts dels Divendres a la Casa de Cultura de Girona amb un concert on repassa la seva trajectòria. El cicle de concerts de proximitat inclourà aquesta temporada tretze concerts, amb propostes com les actuacions de Joanjo Bosk, Toasaves Ensemble, Dani López, Donesstrings, Clara Fiol i Joan Vallbona o el Trio Capmany.

El cicle s’allargà fins al pròxim 10 de juny i presenta una programació heterogènia en estils. Després de l’actuació de Molina, l’11 de març serà el torn de les guitarristes del Duo Rubio Franch; el 18 del cantautor empordanès Joanjo Bosck, en un concert per celebrar els deu anys del seu disc Cançó per Elna i el 8 d’abril, el cantautor olotí Dani López presentarà a l’Auditori Octavi Viader el seu primer projecte en solitari.

Com ja és habitual, el cicle inclou un dels grups del festival Girona a Cappella, en aquest cas el quartet de música barbershop Metropolitan Union el 13 de maig.

També hi haurà lloc per les músiques del món amb Toasaves Ensemble (25 de març); versions amb les Donesstrings (27 de maig) o propostes de clàssica com un dels participants del Concurs Interacional Maria Canals (1 d’abril); Sfera Duo (20 de maig) o la pianista Ingrid Cusidó (27 de maig) Isaac Albéniz i Manuel de Falla i l’organista Christian À. Canut, que s’encarregarà de tancar la temporada.