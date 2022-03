Tant visceral com poètic i creatiu, Xarim Aresté (Flix, 1983) continua sent, amb tota probabilitat, un dels enfants terribles més talentosos del panorama musical català. Tres anys després de l’imprescindible El nus i altres mons (U98Music, 2019), l’exlíder dels Very Pomelo -que entremig ha publicat dos EP’s i Marx Esteria de la Franja, el seu primer cançoner cantat en castellà- torna a escena amb Ses entranyes, un treball que surt demà al mercat i que presentarà en directe el divendres 25 de març en un concert que també comptarà amb la vigatana Joana Serrat, al Centre Cívic de Sant Narcís de Girona, en el marc de la programació del Black Music Festival.

Seguint amb l’estela marcada per l’anterior disc, El nus i altres mons, Aresté torna a jugar, en els onze talls d’aquest nou àlbum, amb un eclecticisme sonor en el qual hi brillen amb llum pròpia les sonoritats més jazzístiques, per evocar amb contundència en les lletres a l’amor per la naturalesa, en tots els seus vessants. «Allò que entenem com a entranya és en realitat la dimensió vegetal de l’ésser humà» subratlla el músic ebrenc, que defensa que «l’emoció és l’única cosa real que tenim com a vincle amb la realitat, perquè els pensaments són relatius»

«És una cosa física de què no podem escapar, i d’on sorgeix la saviesa. Del cor, de la panxa... L’art funciona igual, no es pot pensar, només es pot sentir. Fins i tot a l’hora de fer-lo, no el pots controlar» afegeix sobre el títol. «He volgut fer un disc que girés al voltant d’aquesta saviesa que surt de les entranyes» conclou.

Sobre l’ús d’aquest «ses» -propi del català salat- Xarim Aresté explica que «per cantar acostumo a utilitzar un dialecte que barreja paraules que he anat escoltant, d’amistat de Vic, de l’Empordà i també de Mallorca. En el moment que vaig fer el tema que dona títol al disc em va sortir així, però al mateix temps també ha acabat sent un homenatge als músics de la meva banda, tots mallorquins, i que són increïbles».

A l’estudi, sense assajar

Ses entranyes és un àlbum «imperfecte». Enregistrat en tan sols un dia i mig, Xarim Aresté va reunir a la seva banda a l’estudi de gravació sense pràcticament assajar, tot buscant fer «un disc més humà, imperfecte, però al mateix temps, natural». «Ara tot es fa per pistes i quantitzat. La màquina forma part del procés i això t’atorga un control absolut. I això en realitat va contra la música en realitat, almenys de la meva» sosté el músic ebrenc sobre un treball en el qual cada tema adopta vida pròpia.

Encara que en els onze temes que conformen Ses entranyes s’hi pot trobar un ampli ventall estilístic, el jazz hi juga un paper rellevant. «El jazz era un gran desconegut per mi fins que en Pep Garau, que toca la trompeta en aquest disc, em va introduir en aquest llenguatge. Per mi descobrir el jazz va comportar invertir totes les lleis que sempre havia donat per fetes. No sóc un jazzman, encara que jugo amb el gènere. M’agrada perquè l’actitud del jazz em sembla molt humana. És comunicació pura. I hem volgut portar aquest concepte al disc, en el sentit que està tot enregistrat en directe» afirma Aresté, que a banda de la música, també cultiva des de fa anys altres disciplines artístiques com la pintura o la poesia.

Sobre la influència que la música negra ha tingut en la història, el músic i compositor recorda el viatge que anys enrere va fer a Mali amb el bisbalenc Sanjosex. «Em vaig adonar que el blues que fan allà, que els americans els van robar, és més antic que el desert. Si estiréssim el fil acabaríem arribant a la primera cançó, i totes són filles d’aquesta. De fet, la música d’Àfrica és la música clàssica folklòrica».