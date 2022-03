El colombià Sebastián Yatra obrirà la pròxima edició del festival de Cap Roig, que enguany comptarà amb artistes com Christina Aguilera, Mika, Sting o Raphael. La cita de Calella de Palafrugell començarà el 22 de juliol i s'allargarà fins el 15 d'agost, quan el clourà Rigoberta Bandini. En la programació d'aquest any destaca la forta presència d'artistes llatins, com el mateix Yatra, Camilo o Morat.

EL CARTELL DEL FESTIVAL DE CAP ROIG:

22 de juliol: Sebastián Yatra

23 de juliol: Christina Aguilera

24 de juliol: Stay Homas

29 de juliol: Pablo Alborán

30 de juliol: Miki Núñez

31 de juliol: Els Pets

1 d'agost: Taburete

2 d'agost: Raphael

3 d'agost: Rosario

4 d'agost: Sergio Dalma

5 d'agost: Camilo

6 d'agost: Mika

7 d'agost: Xiula

8 d'agost: Sting

9 d'agost: Dani Martín

12 d'agost: Bye Bye Monstre

13 d'agost: Joan Dausà

14 d'agost: Morat

15 d'agost: Rigoberta Bandini

El director del festival, Juli Guiu, s'ha felicitat per «poder tornar a presentar un festival sense restriccions», amb un espai renovat i que «recupera l'esperit eclèctic i internacional». Amb les obres fetes al jardí botànic s'ha pogut mantenir la grada ampliada que es va fer servir l'any passat, amb 2.400 localitats.

La inauguració de l'edició d'enguany comptarà amb el colombià Sebastián Yatra el 22 de juliol, presentant al públic el seu nou treball discogràfic, Dharma, amb una gran producció. El 23 de juliol, l'estrella del pop Christina Aguilera, amb més de quaranta milions de discos venuts i després de divuit anys sense visitar Espanya, oferirà a Cap Roig un concert exclusiu a Catalunya.

El Cap Roig Festival també comptarà amb Stay Homas (24 de juliol) i Pablo Alborán (29 de juliol), en un format íntim. També hi ha previstes les actuacions de Miki Núñez (30 de juliol) i Els Pets (31 de juliol), que tornen amb un nou disc i els èxits de tota una carrera.

Taburete (1 d'agost) trepitjarà de nou l'escenari de Cap Roig, per tercera vegada consecutiva, i repetirà també Raphael (2 d'agost), que l'any passat ja va ser al festival en la seva girà per celebrar seixanta anys sobre els escenaris.

Rosario i Sergio Dalma també tornaran a estar presents en aquesta edició del festival, el 3 i 4 d'agost. El concert de Sergio Dalma serà l'escollit per Caixabank per dedicar la seva recaptació a una causa solidària, en aquest cas la creació d'una sala d'estimulació sensorial per a la Fundació Vimar a Palafrugell.

Per primer cop a Cap Roig, hi actuarà l'estrella internacional del nou pop llatí, Camilo (5 d'agost), guanyador de quatre Grammy Llatins i nominat a un Grammy; mentre que el dia 6 hi passarà Mika i el 8 un habitual de Calella, Sting, amb l'espectacle My songs.

Dani Martín (9 d'agost) presentarà el seu nou àlbum No, no vuelve, un homenatge a la banda de la seva vida, El Canto del Loco, i Joan Dausà (13 d'agost) tornarà a Cap Roig per presentar Ho tenim tot.

El festival també comptarà aquest any amb el quartet colombià de més èxit dels últims anys, Morat (14 d'agost) i s'acomiadarà amb Rigoberta Bandini.

Pel que fa a la programació familiar, Cap Roig Mini comptarà aquest any amb les actuacions de Xiula (7 d'agost), que venen amb un format de grans èxits i l'espectacle de Bye Bye Monstre (12 d'agost), el primer musical familiar de la companyia Dagoll Dagom.

Les entrades del Cap Roig Festival es posaran a la venda el dilluns 7 de març a les 10 a la web del Festival.