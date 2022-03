El suplement Dominical del Diari de Girona comença a publicar aquest diumenge, dia 6 de març, una sèrie d’articles que sota el títol genèric de «Les millors obres de les lletres gironines» analitzarà i comentarà títols emblemàtics d’autors i autores de la província. De caràcter quinzenal, la nova sèrie és obra de l’historiador Josep Maria Figueres (1950), professor d’història del periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i autor de nombrosos treballs històrics i biogràfics sobre personatges tan remarcables com Lluís Companys, Lluís Capdevila, Hilari Raguer, Pau Casals i Joan Triadú, entre d’altres.

«Les millors obres de les lletres gironines» estarà dedicada cada setmana a un d’aquests llibres (la sèrie arrenca amb Vila-sacra, capital del món (1967), de Carles Fages de Climent) i comptarà amb un text que valori en conjunt la transcendència i la història de l’obra, un perfil biogràfic de l’autor o autora, i un fragment representatiu de cadascun dels llibres. Les dues pàgines a més seran il·lustrades amb imatges relatives als llibres i als escriptors.

Josep Maria Figueres apunta que «el criteri de selecció serà el més ampli possible i al costat dels grans noms com Pla, Bertrana, Rahola, Ruyra o Víctor Català hi apareixeran autors no tan coneguts en la vessant llibresca però altament interessants pel seu valor, com Hurtado, Xirau, Puig Pujades, etc., en un esforç per presentar quinzenalment les obres més significatives de les lletres gironines, que es procurarà també exhaustiva al llarg de la vida de la secció». En les properes setmanes, i després de Vila-sacra..., hi apareixeran treballs com Solitud, de Víctor Català, La persecució política de la llengua catalana, de Francesc Ferrer i Gironès, Les òlibes, d’Agustí Cabruja, o Revolta, de Josep Pous i Pagès.

Segons Figueres, «la secció aspira a presentar les principals obres publicades per autors gironins desapareguts, al marge de la seva popularitat. Escriptors, poetes, narradors, novel·listes però també assagistes, historiadors, polítics, periodistes... en un esforç per encoratjar la lectura de les obres a les noves generacions i recordar l’existència d’un ric conjunt bibliogràfic d’un molt alt nivell, fins a constituir una biblioteca gironina que acosti el coneixement de l’aportació cultural a les lletres catalanes de tants i bons escriptors de les comarques gironines».

Articles de dues pàgines. Les imatges que il·lustren aquest text mostren l’aspecte que tindran alguns dels articles de la nova sèrie del «Dominical».