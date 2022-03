Manel, Buhos, Dàmaris Gelabert, El Pot Petit i The Tyets seran els protagonistes dels concerts de pagament d’una nova edició del Festivalot, que torna amb el format clàssic d’abans de la pandèmia, el 28 i el 29 de maig. El festival de música en família de Girona va presentar ahir el cartell, però encara l’ha de completar durant les properes setmanes amb l’anunci dels espectacles gratuïts que es podran veure a l’escenari de la Devesa, on com recordava ahir Joan Enric Barceló, un dels membres d’Els Amics de les Arts, organitzadors de la proposta, «hi hem vist alguns concerts multitudinaris com un d’El Pot Petit». El Festivalot, per tant, torna amb força, posant 7.000 entrades a la venda pels recitals que es faran a l’Auditori, i recuperant també l’escenari de les escoles de música, l’espai per menjar i el Market a l’interior del Palau de Fires, amb zona comercial, serveis i múltiples activitats.

Ho definia molt gràficament Rita Peré, la directora de la mostra: «torna la gran festa del Festivalot per gaudir de la música en família». Peré va ser una de les participants a la presentació que es va fer a l’Ajuntament, on també hi eren el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats; el vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira; i els tres membres d’Els Amics de les Arts i directors artístics del festival, Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Daniel Alegret.

Com a novetat, el Festivalot amplia les col·laboracions amb escoles de música i escoles de Girona i de Salt de barris com Santa Eugènia, Vila-roja o Pont Major. Un dels fruits d’aquestes col·laboracions és el cartell de la mostra d’aquest any, dissenyat pels nens i nenes de l’Escola Font de la Pólvora de Girona juntament amb l’artista Ilich Roimeser. Les entrades pels concerts de pagament es van posar a la venda ahir mateix amb un escalat de preus d’entre els 2 euros i els 12 euros, segons el número d’espectacles comprats.

Sobre el cartell d’aquesta edició Joan Enric Barceló va explicar que «Manel i Buhos eren dos dels grans grups que faltaven al Festivalot, era un vell somni. És un gran regal tenir-los el mateix any», i també va valorar que repetissin a la cita artistes molt consolidats entre el públic familiar com Dàmaris Gelabert i El Pot Petit. «A més programant The Tyets, portem un grup en franca expansió, dedicat a les músiques urbanes, i això també ens permet arribar a una franja d’edat de públic adolescent». Barceló també va posar en valor que «per a molts infants som el seu primer festival i això ens fa especialment feliços». Els Amics de les Arts, com a tals, no actuaran en aquesta edició del Festivalot tot i que segons van explicar, quan s’anunciï el cartell de concerts gratuïts a la Devesa, hi tindran un paper.

El 28 de maig el Festivalot arrencarà amb El Pot Petit (10,30 i 12.30), The Tyets (12 i 15h) i Buhos (16.30 i 18.30). L’endemà a l’Auditori hi actuaran Manel (10.45 i 12.30) i Dàmaris Gelabert (17h). El Festivalot col·labora amb la Fundació Albert Bosch i el projecte Realitat Millorada que recapta fons per millorar la unitat Oncològica pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebron