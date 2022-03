Després de l’aturada d’un any per la pandèmia, el Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona recupera la tradicional Setmana Cultural, que tindrà lloc del 6 al 13 de març de 2022. Es tracta d’una setmana excepcional en què s’aturen les classes i el centre de la Diputació obre les portes a la ciutadania amb la realització de més de quaranta activitats tant per a l’alumnat com per al públic en general.

D’una banda, l’alumnat té l’oportunitat d’assistir a classes magistrals de professorat extern o de participar en audicions, gimcanes i tallers, on pot conèixer el seu instrument i la música en general des d’altres punts de vista. D’altra banda, s’ofereixen concerts per al públic en general, com In the Mood for Love. Músiques a l’entorn de les magnífiques mascarades de H. Purcell, que tindrà lloc l’11 de març a El Canal de Salt.

En aquest ventall d’activitats, també hi ha espai per al públic familiar. En aquest sentit, el 6 de març l’Auditori de Girona acollirà l’estrena de L’univers a tocar, un treball dirigit per la professora Tània Parra que compta amb els poemes de la poetessa Lola Casas i la música d’Imma Santacreu i del reconegut compositor Hèctor Parra. Parra, Premi Nacional de Cultura 2017, serà present al recital.

A més, en la vigília del Dia Internacional de les Dones, la periodista Victòria Palma impartirà una conferència entorn del seu llibre Femení i singulars.