L’actriu Míriam Iscla posant veu als textos de Mercè Rodoreda i Jordi Boixaderas als versos de Joan Maragall són dues de les propostes d’una nova edició del Jardí de la Dorothy, l’espai de lectura a l’aire lliure als Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell. El programa dissenyat per la Fundació Josep Pla inclou activitats per a petits i grans, pensades per gaudir de la literatura inspirada en la Mediterrània.

La primera proposta serà el 26 de març, amb Mercè Rodoreda: Flors i jardins vora el mar a càrrec de Míriam Iscla, mentre que el 30 d’abril serà el torn d’un vermut literari entorn de les narracions i textos més mariners de Josep Pla. El 28 de maig, l’actriu Meritxell Yanes s’endinsarà en el món poètic de Rosa Leveroni; el 18 de juny, Anna Maluquer recitarà Josep Palau i Fabre i el 23 de juliol hi ha previst un recital de Jordi Boixaderas sobre Joan Maragall. El protagonista del 20 d’agost serà Gaziel. Els textos del ganxó lligats al mar i al món mariner seran interpretats i llegits per l’actriu Olga Cercós i l’escriptor Miquel Martín. L’actriu Laura Masmiquel posarà veu a Aurora Bertrana el 24 de setembre i l’actor Jordi Coromina a Josep Pla, el 15 d’octubre, amb Humor, candor... un espectacle basat en l’adaptació de Josep Maria Fonalleras de les narracions de l’escriptor de Palafrugell. Pel que fa a les activitats familiars, arrenquen el 12 de març amb Aventures d’aigua dolça i salada a càrrec de la companyia Gra de Sorra i s’allargaran fins l’1 d’octubre. Totes les activitats es fan en dissabte.