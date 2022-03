nit de gala a l’auditori. L’entrega dels premis va omplir el recinte. 1 La Ludwig Band recollint el premi de la crítica al millor disc de l’any. F

2 La grada de la sala, ben plena F

3 Vienna+Roserona, en directe. F

La banda osonenca de pop-rock, Oques Grasses, i el grup valencià de música urbana, Zoo (que avui toca a La Mirona de Salt), van ser els grans triomfadors dels XXIV Premis Enderrock que van entregar-se anit a l’Auditori de Girona, amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera de mestres de cerimònia. Amb tres guardons cadascú, Oques Grasses i Zoo es van coronar com a millors grups catalans de l’any tant per la crítica com pel públic.

Els osonencs van aconseguir el suport del públic en el Millor Disc pop-rock per A tope amb la vida (Halley Records, 2021) i Millor cançó de pop-rock per La gent que estimo (una col·laboració amb Rita Payés), mentre que la crítica els va premiar també per Millor Disc de pop-rock. Per altra banda, els valencians van fer-se amb el premi a Millor Artista i Millor Disc de Música Urbana per Llepolies (Zoo Records, 2021) en la categoria de votació popular, mentre que la crítica també els va coronar com a Millor Artista de l’any. El pas per terres gironines de Zoo no va acabar aquí, ja que aquesta nit toquen a La Mirona de Salt en el marc del Black Music Festival amb un altre èxit sota el braç, ja que han exhaurit totes les entrades.

Els altres triomfadors de la nit van ser Maria Arnal i Marcel Bagés, així com també Sara Roy, que van endur-se dos guardons cadascú. El duet va recollir el doble premi a Millor Disc de Folk per Clamor (Fina Estampa, 2021) tant en la categoria de votació popular com en la de crítica, mentre que la jove cantant de Manresa ho va fer doblement per votació popular a Millor Artista Revelació i Millor Cançó d’Autor per Tot és més fàcil, una peça cantada a dues veus amb Miki Núñez, qui va fer-se amb el premi popular a Millor Directe.

El talent gironí també va tenir el seu moment de glòria quan la banda empordanesa La Ludwig Band (o potser caldria anomenar-los «el segon millor grup d’Espolla») de «folk pedant» va ser premiada per la crítica a Millor Disc de l’any per La mateixa sort (The Indian Runners, 2021) i el grup gironí de música infantil El Pot Petit va aconseguir el premi a Millor Disc per a públic familiar amb Les aventures del lleó vergonyós (U98 Music, 2021) en la categoria de votació popular.

La resta de premis per votació popular van caure en mans de Nil Moliner com a Millor Artista en llengua no catalana; Joan Dausà al Millor Disc de Cançó d’Autor per Ho tenim tot (Promo Arts Music, 2021), i els germans Serrasolsas de Ginestà per a Millor Videoclip de la cançó L’Eva i la Jana.

En la categoria de folk, El Pony Pisador es va fer amb el premi a Millor Cançó per La noble vila de Su, mentre que el Millor Disc de Jazz va recaure en Como la piel (autoeditat, 2021), de Rita Payés i Elisabeth Roma. El Millor Disc de Clàssica va ser per a #blanc (Soul Records, 2021), de Laura Andrés.

La gala, dedicada a la memòria del fotògraf i fundador d’Enderrock Xavier Mercadé, qui va morir el passat 23 d’agost, va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès; l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; i el president de la Diputació, Miquel Noguer, entre d’altres autoritats.