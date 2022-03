El vitrall figuratiu més antic de Catalunya, localitzat per casualitat a la Catedral de Girona el 2019, es podrà visitar a partir de Setmana Santa a la sala del Tinell. Aquesta joia de tres metres d'alçada i 1,3 d'amplada va aparèixer durant la restauració del retaule i algunes parts daten de la primera meitat del segle XIII. El vitrall estava compost en origen per deu plafons, dels quals només en falta un. La part central, en la que hi apareixen els dos sants de la capella on es va localitzar, és una mica posterior, del XIV. Des de la troballa i fins ara el vitrall ha estat en procés de restauració. «Ha estat el repte més gran que he tingut, imagineu trobar una peça que no s'ha tocat en 500 anys», ha afirmat la restauradora Anna Santolaria.

Una troballa «espontània» de gran valor històric perquè és el vitrall figuratiu més antic de Catalunya però, també, una peça «de gran qualitat en l'àmbit europeu». El vitrall estava amagat darrere un retaule a la capella de Sant Martí i Sant Francesc de la Catedral de Girona i el van localitzar el 17 d'octubre del 2019 durant les tasques de restauració. El retaule tapava totalment la finestra on hi havia el vitrall i això va fer que «miraculosament, es conservés en un estat increïble». Els estudis daten els plafons més antics al voltant del 1230 i consideren que provenen de la fase romànica que precedia l'actual Catedral. Hi apareixen escenes de l'anunciació, el naixement, la flagel·lació i la crucifixió de Jesucrist i a dos dels plafons que no han arribat a l'actualitat complets s'hi intueixen episodis de l'anunci als pastors i de la visita dels tres savis d'Orient. Les peces centrals, amb la representació dels dos sants, és posterior, del segle XIV.

La restauradora del vitrall, Anna Santolaria, ha subratllat la importància de Girona en el món del vitrall: «És ja un punt de peregrinació mundial de la gent del món del vitrall, i avui hi sumem un altre atractiu». Una troballa que, dos anys després, encara «costa de creure». La restauració ha estat laboriosa perquè el vitrall ja no es podia aguantar dret i han hagut d'anar identificant peça a peça a l'hora de desmuntar-lo per poder-lo refer. A més, el fet que quedés com congelat en el temps, permet identificar fins a tres intervencions que s'hi van fer al llarg dels anys. «És una sort increïble que aquest retaule es col·loqués davant i que això fes que avui dia tinguem un vitrall com aquest», ha afegit. L'inici de les visites al vitrall és una de les activitats incloses a l'agenda cultural de Catalonia Sacra (Dertosa Sacra a l'àmbit del bisbat de Tortosa) per al 2022. En total, han programat una quarantena d'activitats entre març i novembre posant el focus en els Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) vinculats al cristianisme. Un de cada tres BCIN són patrimoni d'arrel religiosa, un total de 234.

Per celebrar els deu anys, proposen deu visites especials a portades i façanes per evidenciar que Catalonia Sacra és una bona via d'entrada per conèixer el patrimoni cultural de l'església. S'hi podran conèixer, entre d'altres, les portalades de les catedrals de Girona, Tarragona, Tortosa o la Seu Vella de Lleida, les de petites esglésies romàniques com les de les Valls d'Àneu o la façana contemporània de la Seu de Manresa. La programació comença el 5 de març amb una visita guiada al Palau Episcopal de Tortosa. Fins al 26 de novembre hi haurà propostes a 22 comarques de l'àmbit territorial dels deu bisbats amb seu a Catalunya.