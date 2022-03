El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) va obrir ahir el període d’inscripcions per a les companyies d’arreu del món que estiguin interessades a participar en la vint-i-dosena edició, que tindrà lloc del 23 al 27 d’agost a Girona. Un any més, el Festival s’estendrà arreu de les comarques gironines per mitjà de la xarxa FITAG Municipis. Els organitzadors han assenyalat que Galícia serà la comunitat autònoma convidada.

Fins al 25 d’abril les companyies no professionals interessades a participar-hi poden consultar les bases i tramitar la sol·licitud per mitjà del web del FITAG (www.fitag.cat). Es valoraran les obres que puguin ser compreses pel públic general, al marge de la llengua d’interpretació. A partir del 15 de maig la comissió organitzadora del FITAG comunicarà quins han estat els grups seleccionats. Durant els cinc dies de durada del FITAG, diversos espais de la ciutat de Girona, alguns d’accés gratuït i d’altres de pagament, seran l’escenari de les diferents representacions. I, amb una voluntat descentralitzadora, algunes d’aquestes funcions també es traslladaran als municipis que ho sol·licitin. Els ajuntaments que estiguin interessats a participar al FITAG acollint espectacles ho poden sol·licitar enviant un correu a direccio@fitag.cat.