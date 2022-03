La 14a edició del festival Sismògraf d’Olot comptarà amb una trentena de propostes artístiques al llarg de l’abril, amb els plats forts entre el 7 i el 10. En aquesta edició la mostra s’obre a noves disciplines que utilitzin el cos per expressar-se i comptarà amb més propostes internacionals i majors entorns naturals. Sota el lema «el festival que detecta el moviment del cos i del planeta» la iniciativa vol ser més conscient, tenir una mirada més global i sostenible al mateix moment que mantingui el diàleg amb la ciutat. El certamen comptarà amb artistes internacionals de països com Dinamarca, Noruega, França i Suècia i noms de proximitat com Raquel Gualtero, Sol Picó, Eulàlia Bergadà, la companyia Maduixa, Ada Vilaró o Àngel Duran.

Segons van explicar en roda de premsa, el festival es podrà gaudir en espais naturals de la zona com el volcà Montsacopa, els Tossols, la Plaça de Braus, l’Estadi d’Atletisme o les Fonts de Sant Roc. Volem obrir-nos a totes les qualitats del moviment, en qualsevol forma d’expressió que signifiqui posar el cos en relació a una situació artística. Contindrà dansa com fins ara però també circ, performance, passejades i contemplacions», va detallar la directora artística Tena Busquets.

L’alcalde d’Olot i regidor de Cultura, Pep Berga, va reivindicar el binomi que ofereix el festival entre el gaudir del paisatge i l’art del moviment. Va celebrar la innovació i transformació que patirà el festival després de 7 anys on s’ha programat el certamen amb una «determinada forma».

El Sismògraf arrencarà amb una jornada amb els espectacles Migrare de la companyia Maduixa, on quatre intèrprets dones ens mostraran la cruesa de l’exili a través de la dansa i el circ; el solo performàtic d’Ada Vilaró, S.O.S, que abordarà l’emergència climàtica, i Insecta Dance Music, del duet de música electrònica i poesia Jansky, que presentaran un concert de realitat sonora augmentada a partir del so dels insectes.

Després de la introducció al festival arribaran els dies forts entre el dijous 7 d’abril i el diumenge 10 d’abril. Hi haurà propostes de diferents disciplines, moltes internacionals. Entre les més destacades hi ha City horses, dirigit per les artistes sueques Anna Källblad i Helena Byström, que simula un ramat d’eugues en llibertat passejant per la ciutat. També Bark, de la companyia Acting for Climate, que arribaran a Olot des de Noruega amb transport públic i bicicleta per presentar un espectacle de dansa aèria i circ on els arbres formaran part de la peça

D’altra banda, Nebula, de la francesa d’origen brasiler Vania Vaneau, abordarà la relació cos humà-natura en un context postapocalíptic des del cràter del volcà Montsacopa, o Gratte Ciel, de la companyia francesa Rozéo que presentaran un espectacle de contemplació sobre delicades perxes metàl·liques des de l’Estadi d’Atletisme.

Finalment, el Sismògraf oferirà quatre itineraris per aquells espectadors que vulguin viure l’experiència que ofereix el festival. Aquests recorreguts contemplaran passejades vora riu, matinals d’arts vives en plena natura, funcions entre cràters i grederes o una jornada per «impregnar-se de l’ambient del festival». Al llarg dels itineraris els assistents podran descobrir diversitat de propostes artístiques mentre gaudeixen de l’entorn. Uns itineraris que començaran a les cinc de la tarda i acabaran a les vuit.