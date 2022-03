La banda coreana BTS, uns dels reis del K-pop, presenten els dies 10, 12 i 13 de març els seus concerts Permission to dance on stage a Seül. L’esdeveniment arribarà en directe a tots els racons del món el proper dissabte 12 gràcies a la projecció que se’n farà a centenars de cinemes. A Girona, Blanes i Platja d’Aro, als Ocine, i a Salt també, als Odeón, de l’Espai Gironès, que ja han venut entre tots quatre més de 200 entrades anticipades, a 20 euros cada una, per un directe que mobilitzarà autèntiques legions de fans a tot el planeta.

La diferència horària obligarà, a més, a matinar en dissabte: la sessió arrenca a 3/4 de 10 del matí, i també hi haurà una repetició en diferit a Salt a 3/4 de 2 del migdia. Una franja poc habitual per anar al cine, i menys per seguir un concert en directe, però que el proper dissabte omplirà les sales, precisament en un moment en què han de buscar ingressos combinant pel·lícules amb concerts, òperes i esdeveniments de tota mena.

El de BTS a Seül no és un concert qualsevol. Torna el grup, la boyband, que cantava Manel, de referència, al seu país hi ho fa per la porta gran, amb tres recitals a l’estadi Olímpic de Seül que seran presencials i, en el cas del del dia 12, projectat als cinemes de tot el món. S’han convertit en una autèntica icona pop del segle XXI i el seu nom correspon a les sigles de Bangtan Sonyeondan que es podria traduir com «boy scouts a prova de bales». Tenen entre 23 i 28 anys i responen als noms Jimin, Jungkook, V, Jin, Suga, J-Hope i RM. Tenien programada una actuació a l’estadi Olímpic de Barcelona el 2020 però la pandèmia, òbviament, va fer posposar el que hauria estat el seu primer concert a Espanya.

El que ha aconseguit BTS amb la música és equiparable al fenòmen que va desencadenar en cinema un altre producte coreà, Paràsitos, triomfadora als Oscar, o en entre els fans de les sèries, El juego del calamar, de Netflix. No serà ara la primera vegada que la banda arribi als cinemes, perquè per exemple l’estiu de 2019 va estrenar en determinades sales (cap a Girona), Bring the Soul: The Movie, un documental que segueix els set membres del grup durant una gira per Europa i els Estats Units, mostrant el seu impacte fora d’Àsia.

Els quatre cinemes de la província que projectaran en directe el concert encara disposen d’entrades a la venda, tot i que ja n’han despatxat entre tots més de 200. Per aquells que no vulguin o puguin anar-hi al passi de les 09.45, a Salt per exemple repetiran el concert al migdia.