Girona viurà dos dies dedicats al circ per aglutinar el sector professional a les comarques gironines, un col·lectiu «atomitzat» que busca coordinar-se millor. Entre divendres i dissabte hi ha previstes activitats com la primera Jornada Professional de Circ de les Comarques Gironines; una trobada d’artistes al Parc Central o espectacles al Teatre Municipal.

Divendres El Modern acollirà la primera Jornada Professional de Circ de les Comarques Gironines, organitzada conjuntament per l’Ajuntament i pel Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona. L’objectiu és «crear un espai de trobada transversal» per reflexionar entorn de qüestions de l’àmbit organitzatiu, la formació o exhibició, segons la directora d’Arts Escèniques de Girona, Elena Carmona. S’hi han inscrit una vuitantena de participants, que treballaran en l’elaboració d’un mapa de recursos i necessitats del territori, per exemple pel que a les dificultats per a formar-se i aconseguir espais d’entrenament de circ.

La directora de l’Oficina de Foment de les Arts de Girona, Laia Alzueta, destaca que la jornada vol «promoure l’articulació del sector» i fomentar les relacions entre els diferents agents implicats pel que fa a creació, gestió, formació o circ social.

I és que, subratllen des del Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona, actualment és difícil quantificar quanta gent es dedica a l’art circense al territori. Nascuda el 2019, l’entitat vol convertir Girona en un espai de circ a tots els nivells, més enllà de l’aparador de propostes internacionals que representa el festival Elefant d’Or, els responsables del qual també seran a la Jornada.

«Pensàvem que calia intentar un nou model de circ a Girona i que el suport que s’ofereix a la ciutat sigui més global, amb un equilibri entre la formació, la creació i l’exhibició», expliquen Paula Radresa i Raimon Mató, representants del col·lectiu i de les companyies Estampades i Madame Gaüc, respectivament.

Espectacles i un assaig obert

A banda de la jornada de treball, tant divendres com dissabte hi haurà altres propostes artístiques com l’espectacle Instants a la plaça del Pallol, un assaig obert de la companyia Psirc al Teatre Municipal abans que s'estreni al festival Grec o el muntatge Quan els crancs portin talons d’Escarlata, també al Municipal.

Dissabte durant tot el dia també se celebrarà al parc Central la cinquena Trobada de malabaristes, equilibristes i artistes de circ de les comarques gironines, que inclourà també tallers per a professionals al Galliner.

Ja el 26 de març, el Canal de Salt acollirà la quarta Gala de Circ de les Comarques Gironines.