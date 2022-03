L’aventura còsmica de Pau Riba va emprendre nous rumbs després del càncer de pàncrees contra el que batallava des de feia mesos imposat els seus designis, aquest diumenge, posant fi a la seva heterodoxa vida als 73 anys a la seva casa de Tiana, envoltat de la família.

Perdem una ànima lliure de la música, trobador contracultural fins a les últimes conseqüències, hippie literal, però també punkie d’esperit, i autor d’algunes obres troncals en una llengua, el català, que va despentinar al seu gust emparentant-la amb el cant àcid, l’electricitat i la crítica a la moral tradicional.

Aquest imaginari conservador amb efluvis burgesos el va embolicar des del seu naixement i va marcar el seu destí: nét dels poetes Carles Riba i Clementina Arderiu, així com de l’escriptor Pau Romeva (un dels fundadors d’Unió Democràtica de Catalunya), Pau Riba, que va néixer. Accidentalment a Palma el 7 d’agost de 1948, es va convertir en cançons les seves pulsions crítiques cap al catalanisme costumista i biempensante.

Davant la inspiració francesa dominant a la «nova cançó», el jove Riba va mirar molt aviat cap al folk anglosaxó i l’emergent psicodèlia, fitxant pel segell Concèntric (del qual va ser dissenyador gràfic), on s’estrenava amb un disc de tres cançons («Taxista» entre elles). Els Setze Jutges el van rebutjar per la naturalesa assilvestrada de la seva veu, i per això mateix va ser promocionat per Concèntric: «Té una veu de regadora, però una regadora pot regar tot un jardí».

Bacanal psicodèlica

Acollit per la «troupe» del Grup de Folk, i establint-hi una entesa amb el també cantant Jordi Pujol, passant per les armes el repertori tradicional català, va explosionar tot el seu talent visionari en una obra, Dioptria, concebuda com a doble àlbum si bé va veure la llum en dos volums separats.

En el primer, llançat el desembre de 1969, va voler agafar-se pel grup Om (incloent-hi la guitarra, encara elèctrica, de Toti Soler, i els teclats del recentment finat Jordi Sabatés) en una bacanal de rock psicodèlic amb flautes bucòliques i maror de rhythm ‘n’blues, portador d’invectives antiburgeses i dards cap a figures femenines pintades com acomodades i reprimides, incloent-hi el clàssic «Noia de porcellana»

El segon Dioptria, gravat el 1970 després de l’estada de Riba a Formentera, a la platja de Migjorn del qual va descobrir l’alliberador LSD, va trobar altres còmplices a Sisa i Albert Batiste en un cançoner més folk, hereu del fresc narratiu d’un Bob Dylan, que en aquell temps es va erigir com a alta influència al costat del grup britànic de folk psicodèlic Incredible String Band. Sengles àlbums van precipitar una ruptura de relacions amb Concèntric (airejada en un graciós intercanvi de cartes inclòs al llibret) i van inspirar una posada en escena que, després del veto del Palau de la Música, va acabar trobant encaix a l’avui desaparegut Gran Price de la carrer Floridablanca.

Dioptria es convertiria en peça de llarg culte, si bé són igualment ressenyables les obres que el van seguir, començant per Jo, la donya i el gripau (favorit del músic), amb el seu folk encantat, gravat miraculosament a l’aire lliure, a la placidesa familiar de casa seva a Formentera, que no tenia aigua corrent i llum. I per això a l’electrificació d’Electròccid àcid alquimístic xoc (1975) i Licors (1977), registrat aquest, en part, al Bananamoon Observatory, del britànic Daevid Allen (Soft Machine, Gong) a Deià (Mallorca) .

Un Pau Riba més showman, que va arribar a connectar amb l’esperit del moviment punk i amb l’emergent underground barceloní, com va reflectir el seu pas pel festival Canet Rock, amb el grup Perucho’s. Als 80, la seva producció es va fer més espaiada, amb exemplars com Transnarcís, i als 90 es va interessar per l’electrònica en aliança amb els seus fills Pauet i Caïm, Pastora, a Cosmossoma.

La maduresa no va restar acidesa a l’artista, que va tornar a intrigar-nos amb Virus laics (2008) i amb la seva entesa poètica amb Pascal Comelade a Mosques de colors (2013). Sense passar per alt la delirant trama místicoespacial de Nadadales (2001), àlbum de nadales traspassades que donaria peu a un espectacle revisitat any rere any en les dates nadalenques. També en aquest 2021, quan, després de fer-nos saber la naturalesa greu de la seva malaltia, se’n riu de la mort i de la seva pròpia ombra en una sèrie darrera de recitals, com el Centre Artesà Tradicionàrius, on el públic podia acomiadar-se d’ell. Sense perdre la capacitat de sorpresa ni el somriure.