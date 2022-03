They shot the piano player, el nou projecte d’animació de Javier Mariscal i Fernando Trueba estarà acabat a l’agost. «Hem d’acabar a l’agost perquè ja no tenim més diners», va explicar el dibuixant i dissenyador. Mariscal va viatjar aquest diumenge a Lleida per impartir una masterclass a la Llotja en el marc de l’Animac. «Per mi és un dia molt important perquè és la primera vegada que puc començar a explicar aquest gran projecte per nosaltres en el qual fa tres anys que hi estem treballant», i també va dir que l’animació ha estat «l’eina perfecta» perquè el documental sigui creïble. El film està basat en la història i desaparició a Buenos Aires el 1976 del pianista brasiler Tenório Jr. Mariscal va explicar que amb Trueba van decidir tirar endavant el projecte amb «dibuixos» perquè amb actors el públic no es creuria el documental. També va reivindicar l’ús de l’animació per explicar històries d’adults, ja que considera que té «molta força».