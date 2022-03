La directora del Bòlit, Ingrid Guardiola, per l'exposició Cap a les deus. Una gramàtica fluvial; el crític de Diari de Girona, Eudald Camps o el projecte de La Volta de Sant Narcís opten als Premis de l'Associació Catalana de Crítica d'Art. D'entre la trentena de finalistes entre les sis categories dels guardons, hi ha una important presència gironina, amb representants com l'artista Núria Güell o les historiadores de l'art Maria Lluïsa Faxedas i Mariona Seguranyes.

En l'apartat de Comissariat, la directora del Centre d'Art Contemporani de Girona, Ingrid Guardiola, opta al guardó per Cap a les deus. Una gramàtica fluvial, centrada en l'imaginari dels rius i que es va poder veure al Bòlit a la tardor. Competeix amb exposicions de la Fundació Miró, el CCCB o el Palau de la Virreina, entre d'altres. El Bòlit es capbussa en l’imaginari fluvial Pel que fa a l'apartat de Crítica, aspiren al reconeixement el crític de Diari de Girona, Eudald Camps, per la seva trajectòria, o la figuerenca Mariona Seguranyes pel projecte Josep Vallès. Entre l'alquímia i l'art, al Museu de l'Empordà. La representació gironina en l'apartat d'Espais Iniciatives és La Volta, el projecte d'art al barri de Sant Narcís que encapçalen Marta Sureda, Montserrat Moliner, Víctor Masferrer i Enric Cassú. En l'apartat de projecte artístic, l'artista Núria Güell opta al reconeixement de l'ACCA per Tot ordre es vol pur, una exposició retrospectiva que es va poder veure a la Fabra i Coats de Barcelona. Celso Lagar i Hortense Begué. Els anys catalans (1915-1918) opta al premi de Recerca. Es tracta d'una investigació de Maria Lluïsa Faixedas sobre l'artista Celso Lagar i el seu pas per Girona i de Maria José González Madrid sobre Hortense Bégué que s'ha traduït en una exposició, encara visitable, al Museu d'Art de Girona. El Museu d’Art reivindica l’empremta de Lagar a Catalunya La llista de candidatures finalistes s'ha realitzat amb el suport d'una comissió designada per la junta de l'ACCA i ratificada per l'assemblea. Han format part d'aquesta comissió de selecció: Maria Garganté, Jorge Luis Marzo, Cloe Masotta, Albert Mercadé i Oriol Vilapuig. Els guardons es donaran a conèixer el 23 de març, en un acte al Museu d'Art Contemporani de Barcelona.