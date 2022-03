Les aportacions que l’arquitecte Rafael Masó va fer a l’art del vitrall a principis del segle XX són les propagonistes de l’exposició amb què la Casa Masó de Girona celebra deu anys com a casa museu. Per commemorar aquest aniversari, la Fundació Rafael Masó ha previst un cicle de conferències i altres activitats, començant per la inauguració, aquest dijous, d’una mostra antològica dedicada als vitralls dissenyats per l’arquitecte gironí.

Una llum noucentista: els vitralls de Masó permet conèixer els vitralls dissenyats per l’arquitecte, una peça clau dels interiors de les seves obres, i observar l’evolució del seu estil. «En l’obra de Masó el vitrall és una part integral del seu concepte de disseny i de decoració de la llar, que amb uns interiors diàfans on predominen l’austeritat i la geometria va suposar un trencament amb els interiors eclèctics, atapeïts i bigarrats que senyorejaven a les cases burgeses des de l’època isabelina», assenyala Núria Gil, comissària de l’exposició i una de les màximes especialistes en el vitrall català del noucentisme i modernisme. La dedicació de Masó a l’art del vidre va començar amb uns llums per l’església de Sant Feliu i el rètol de la farmàcia del seu germà al carrer Argenteria, l’any 1908. La mostra permet acostar-se també als vitralls d’edificis com la Farinera Teixidor, la Punxa i la Casa Corominas de Girona, la Casa Masramon d’Olot o la Casa Casas de Sant Feliu de Guíxols, a més de l’església parroquial de Verges, i la Cooperativa La Económica, que ara és la biblioteca de Palafrugell. Alguns d’aquests vitralls, desconeguts fins ara, s’han pogut fotografiar per primera vegada per a l’exposició que recull tant peces de vidres com dibuixos i projectes originals de Masó. La mostra lluirà per primer cop un vitrall adquirit per la Fundació Masó el 2019 i una pintura de l’arquitecte per a un vitrall rebuda en donació el 2020. També inclou fotografies històriques i actuals, i una projecció d’imatges dels interiors dels edificis per poder apreciar els detalls de les vidrieres, moltes de les quals són en edificis particulars. L’exposició, que es podrà visitar fins el 10 de setembre, es complementa amb visites comentades a càrrec de la comissària i un llibre que recull la recerca preparatòria. Coincidint amb l’aniversari de la Casa Masó, durant l'abril i el maig també es celebrarà el cicle de conferències Escenaris arquitectònics: la Casa Masó en 4 actes, en el qual participaran cinc prestigiosos arquitectes convidats per la Fundació Rafael Masó i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per oferir la seva visió i la seva interpretació de la Casa Masó i l'obra de Rafael Masó.