L’escriptura de la novel·la ha anat en paral·lel a la de El dia de l’esquerda (La Galera), l’estrena de Bosch en la literatura juvenil, tot un repte, diu, perquè «és difícil canviar de públic». «Per una banda treballava L’edat dels vius, impregnada pel costat fosc, per la inhumanitat i la cosificació, i per l’altra escrivia aquesta història tan profundament vital, sobre el poder de la joventut i el fet de deixar enrere la infantessa. Era una situació ben estranya», explica sobre el llibre, centrat en «els canvis a la vida» i que també té un to fantàstic.

Al llibre, a més, es retroba amb la vila de Bedlam, que ja era a la narració amb què va guanyar el premi Just M. Casero el 2012.