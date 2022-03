L'espai Art l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses acull l'exposició Elogi de Silenci, una mostra que reuneix una selecció d'obres del fons de fotografia de la fundació Vila Casas. Recull treballs d'una vintena d'artistes: Bleda i Rosa, Victoria Sambunaris, Mònica Roselló, Janelle Lynch, Teresa Romanillos, Michael Dunev, Aledyis Rispa, Francesca Llopis, Álvaro Sánchez-Montañés i Soledad Córdoba. Totes les obres han estat realitzades entre els anys 1990 i 2019.

Segons Natàlia Chocarro, comissària de l'exposició, "hi ha llocs on el silenci imposa una subtil ubiqüitat, on el paisatge s'estén més enllà de l'horitzó i on les pedres sembren asfixiar el pas de la història". La mostra es podrà visitar del 12 de març al 12 de juny.