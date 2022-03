L’escriptora Mar Bosch (Girona, 1981) recrea una civilització sense gent gran, en què la mort arriba per contracte i sense desgast físic a L’edat dels vius, la seva primera incursió en la ciència-ficció, publicada per Univers.

L’edat dels vius ens situa l’any 2406 en una societat aparentment idíl·lica però gerontofòbica, perquè gràcies a un pacte social tothom queda aturat als «feliços vint» i la mort és simplement un instant programat que arriba per contracte. Aquesta comunitat col·lapsa en un «apocalipsi de decrepitud» que mata tothom excepte l’Elisa Neri, la protagonista de la novel·la, que, arrossegada per l’horror de les cendres, fuig d’una ciutat cadavèrica i s’aventura a la desesperada a trobar respostes mar enllà, on deien que no hi havia res, fins a descobrir un reducte de vells salvatges.

«Ja abans de Bedlam: darrere les hores càlides -el seu debut literari- la meva il·lusió era fer ciència-ficció», assegura l’autora, gran consumidora del gènere com a lectora i espectadora, que subratlla que els gèneres distòpics i utòpics són una oportunitat per «crear un espai simbòlic i polític, un mirall que t’amorres a la cara com a societat».

«La ciència-ficció acaba sent un avís per a navegants, per dir-los: ‘alerta!, això també som nosaltres’», apunta, assenyalant que el llibre es pot llegir «com una aventura, perquè és un entreteniment gamberro, però també inclou una crítica a molts estaments de la nostra societat, per l’ambivalència de dos mons molt contradictoris».

Quan va començar a escriure, abans de l’arribada de la covid, tenia ganes de parlar sobre la maduresa i què significa envellir des de la perspectiva dels quaranta, però una situació familiar que la va acostar al món de les residències i «la situació distòpica» de la pandèmia la van dur fins a la ciència-ficció.

«Al llibre hi ha totes les reflexions que volia fer sobre la pèrdua de la joventut i la invisibilitat quan et fas gran, encara més evident en les dones, però dutes a l’extrem. Explicar-ho des de l’horror també sacseja», explica Mar Bosch, que planteja «una apocalipsi des de la primera pàgina».

Dividit en dues parts molt marcades, el llibre té un primer tram «molt dur», amb un retrat al detall d’aquesta «societat gairebé perfecta, on tothom és jove, no hi ha guerres i hem fet les paus amb el medi ambient». En aquest indret «tot són certeses», afirma l’autora: «els humans no moren ni es reprodueixen, sinó que els moren i els reprodueixen» gràcies a La Fàbrica, un organisme de planificació social que s’encarrega dels naixements i defuncions.

Ser «plenament humans»

«Buscava un narrador que fos part del problema i l’Elisa sempre s’ha preguntat els perquès d’aquest món per intentar entendre’l, buscant-ne els cantons foscos», diu l’autora sobre el «descens als inferns» de la protagonista, que contrasten amb una segona part més vitalista.

I és que en la recerca d’altres supervivents es troba «que els únics vius que queden són una comunitat de vells» a l’illa de Sant Pere, una referència més terrenal, la cançó Isla bonita de Madonna.

«Aquesta segona part és més jo, juga amb el sentit de l’humor i parla de la vida des de la denúncia, però també amb esperança», explica l’autora de Les generacions espontànies.

«Aquests vells viuen a part de tothom, han agafat les regnes de la seva vida per ser plenament humans, i la seva relació amb la protagonista em permet fer una reflexió sobre com envellim i com decidim viure, el culte a la joventut i al fet que ens oblidem dels vells sense pensar que algun dia també ho serem. Sembla mentida que hagis d’anar recordant que els grans també estan vius», diu.

De la foscor a la literatura juvenil

L’escriptura de la novel·la ha anat en paral·lel a la de El dia de l’esquerda (La Galera), l’estrena de Bosch en la literatura juvenil, tot un repte, diu, perquè «és difícil canviar de públic». «Per una banda treballava L’edat dels vius, impregnada pel costat fosc, per la inhumanitat i la cosificació, i per l’altra escrivia aquesta història tan profundament vital, sobre el poder de la joventut i el fet de deixar enrere la infantessa. Era una situació ben estranya», explica sobre el llibre, centrat en «els canvis a la vida» i que també té un to fantàstic.

Al llibre, a més, es retroba amb la vila de Bedlam, que ja era a la narració amb què va guanyar el premi Just M. Casero el 2012.