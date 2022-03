Cinquanta-sis obres opten als premis Recvll de Blanes, que diumenge faran públic els seus guanyadors. Serà en un acte públic al Teatre de Blanes amb què l'organització recupera la Festa de Lliurament dels Premis Recvll, després que l'any passat es va haver d'optar per un acte enregistrat en vídeo al Santuari del Vilar.

El jurat dels Premis Recvll, presidit per l'escriptora gironina Maria Mercè Roca, ja ha emès el veredicte corresponent a la 58a edició en les cinc categories literàries dels guardons. La categoria amb més obres presentades és la del premi de Poesia Benet Ribas, amb vint treballs, seguit del de Narració Joaquim Ruyra, amb divuit. Per darrere hi ha, amb set treballs, el premi de Retrat Literari Rafel Cornellà-Joaquim Abril; el de Periodisme Salvador Reynaldos, amb sis, i el Josep Ametller de Teatre, amb cinc.

A banda de tenir garantida la seva publicació, els treballs guardonats compten amb premis en metàl·lic que sumen 8.200 euros en total.

El jurat dels premis Recvll el completen Eloi Falguera, Josep Maria Fonalleras, Maria Rosa Font, Mònica Rabassa, Francesc Robert i Salvador Roca. Actua com a secretària dels guardons Maria Àngels Vázquez.

Seguint la tradició dels darrers anys, la gala de lliurament està oberta a l'assistència de públic, i per primera vegada serà emès en directe per televisió en línia a través del Facebook i YouTube de l'Ajuntament de Blanes. Aquest any encapçalaran l'acte l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.

Lectura teatralitzada de «L'aprenenta», Premi de Teatre 2021

L'inici de la celebració dels Recvll s'encetarà dissabte a les 9 de la nit amb la lectura teatralitzada de l'obra guanyadora del Premi de Teatre Josep Ametller 2021: L'aprenenta, de l'escriptor Ignasi Garcia Barba. Fa tot just tres setmanes que l'organització dels Premis Recvll ja va preparar una avançada d'aquesta representació.

El passat 19 de febrer el Centre Catòlic de Blanes va allotjar la presentació del llibre publicat de l'obra guardonada a càrrec del mateix autor acompanyat de l'editor del llibre, Alfred Arola, així com de Pere Anglas,que s'ha encarregat d'escriure'n el pròleg. La presentació es va tancar amb una lectura dramatitzada de la primera escena.

Se'n van encarregar dos dels tres actors que faran la lectura teatralitzada dissabte vinent: l'actriu Sandra Font (en el paper de Mortícia), acompanyada de Carles Güell (en la pell del protagonista, Caront), que també ha tingut cura de la direcció del muntatge teatral. La representació del proper cap de setmana també comptarà amb la participació de l'actriu Ester Riera.