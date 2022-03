L’olotina Anna Serra, Manzau de nom artístic, després de publicar el primer senzill «Not the romantic type» del seu nou EP «Yellow, VOL.3», que es publicarà a l’abril, presenta «Rutina», un tema que parla de com en les relacions de parella, la passió deixa pas a això, a rutina

Pels seus temes es diria que està desenganyada de l’amor…

Més que desenganyada, el que persegueixo amb les cançons és un amor orgànic i real, que no caigui en estereotips. Sovint deixem d’escoltar els sentiments i caiem en la rutina o en un seguit de protocols que no s’adiuen amb tothom.

Celebro saber que no parla de la seva experiència personal.

Mmm... és que encara no m’he trobat en una relació gaire llarga ni pròspera.

És la sort de ser jove.

Això també hi deu jugar un paper (riu). És que a la mínima que algú intenta alguna cosa, em fa la sensació que hi ha coses que no funcionen, que no s’avenen amb la meva personalitat.

Per què s’instal·la la rutina en una relació?

Pel que li deia, hi ha uns costums i la gent es crea una zona de confort, on tot entra en un bucle de fer sempre el mateix. Deixem de ser persones i de voler explorar-nos a nosaltres mateixos. Perquè ja estem estables i estem bé. Fins que un dia deixem d’estar bé sense saber per què. La vida comença a fora de la zona de confort.

Potser la rutina no és dolenta: sabem quan anar a sopar a fora i quan toca complir amb el dèbit conjugal...

Pot haver-hi gent a qui li encanta aquest tipus de relació, però a molta altra no. No hi ha un tipus de relació estàndard i perfecta que serveix per tothom, hem d’adaptar-nos a cada persona i hem de saber qui som en cada moment.

Per què desapareix la passió?

No sempre desapareix, es tracta de fer les coses bé.

Molt optimista la veig. Potser el millor és no tenir parella fixa?

Depèn, si t’entens bé amb una persona i la cosa funciona, pot anar bé la parella fixa. Tot rau en la bona comunicació, en parlar les coses. És important l’empatia per entendre l’altra persona.

Quin amor ens imposa la societat actual?

Un amor estandarditzat i fins i tot molt sexista, en el sentit que hi ha rols establerts sobre el que s’espera de l’home o de la dona. I no tots els homes i les dones són iguals, tots som persones, els estereotips no serveixen per a tothom.

Li agrada que li regalin flors?

A veure… d’entrada no seria el millor regal. Prefereixo xocolata, la veritat. Les flors es podreixen.

Existeix el príncep blau?

No.

Quina contundència.

La idea del príncep blau i de la mitja taronja són idees preestablertes. No hi ha una sola persona amb la qual ens puguem entendre del tot. Al món hi ha moltes persones. Bé hi ha gent que queda vídua i troba una altra persona, cosa que demostra que no existeix una única mitja taronja. Ens hem de treure del cap la recerca d’aquesta única persona feta per a nosaltres, la mitja taronja. Tothom canvia i s’adapta, i al món hi ha moltes persones.

Millor anar provant aquí i allà?

Més que anar provant, és cosa de seguir el curs de la vida, ser un mateix i ja et creuaràs amb les persones que t’hagis de creuar, que t’hi entenguis.

No és molt conservadora Olot per tenir-hi aquestes idees tan avançades?

Ha, ha, Olot és un lloc petit. Però hi ha gent de tota mena, home! Si m’assenyalen pe carrer, no ho he notat (riu).