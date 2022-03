El festival Espurnes viurà aquest any la seva cinquena edició i ho celebra amb una cançó del grup Sotrac, un dels organitzadors, en col·laboració amb una desena d'artistes que han passat per Llagostera en aquests quatre anys. Es tracta d'Una sola flama, un cant a perdre la por i que crida al canvi des de la suma de complicitats que compta amb les col·laboracions del cantautor valencià Pau Alabajos; el duet format per Mireia Vives i Borja Penalba; el banyolí Adrià Dilmé, cantant de Germà Negre; Tona Gafarot, que a més del seu projecte en solitari també és cantant de Les Anxovetes; Cesk Freixas, Paula Grande i Sergi Carbonell, exmembre de Txarango que va estrenar a l'Espurnes l'espectacle Els Carbonell.

La cançó, enregistrada i produïda a l'Estudi La Vall, ve acompanyada d'un videoclip dirigit per Martí Llavina que s'ha estrenat aquest dijous i que mostra imatges del making-off i de la gravació de la cançó. L'estrena d'Una sola flama serà el preludi d'una cinquena edició del festival que tornarà al Parc de l'Estació després de dos anys de canvis d'ubicació obligats per la pandèmia. Ho farà el 6 i 7 de maig, amb dos dies de concerts i activitats per a tota la família en un festival diürn i gratuït. El cartell es donarà a conèixer en les setmanes vinents.