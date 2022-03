Una dotzena de ballarins, sis de Barcelona i sis de Madrid, i una de les melodies més populars de la història de la música, el Bolero de Maurice Ravel, al servei d'una crida a l'esforç i la resistència és la proposta de Gran Bolero. L'espectacle, reconegut com la millor proposta de dansa del 2020 als premis Max, arriba a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí aquest dissabte.

Aquesta peça de gran format està coproduïda per dos dels motors de la dansa més potents de l'Estat, el Mercat de les Flors de Barcelona i els Teatros del Canal de Madrid, i compta amb mitja dotzena de ballarins de cadascuna de les ciutats. Jesús Rubio Gamo, un dels joves coreògrafs més destacats de l'actual escena europea, és l'autor i director de l'espectacle.

Amb el fons musical de Bolero, de Maurice Ravel, l'espectacle parla de l'esforç i del plaer de resistir, amb una dansa obstinada sobre el trànsit entre el gaudi i l'esgotament.

L'Espai Ter de Torroella manté des de fa anys una aposta per la dansa, programant muntatges de gran format d'aquesta disciplina que sovint no troben forat a les programacions de les comarques gironines. Ara fa un pas més i, en la mateixa línia, es convertirà per un dia en un aparador de companyies del sector amateurs o semiprofessionals. L'equipament acollirà el 2 d'abril la primera edició del Festival Sóc de Dansa Urbana i Fusió, que comptarà amb la presència de ballarins d'arreu del territori.

Fusionant danses urbanes amb altres estils, com la dansa contemporània o el lindy hop, hi participaran companyies com Fabulous Funkers, Dreamers, La Quarta Paret, Be human then dancer, SN Company, Art District circle crew o La Nau Oliva.

La clausura de la primera edició del festival Sóc anirà a càrrec de la companyia professional de danses urbanes Roots, dirigida per la ballarina i coreògrafa Ruth Prim.