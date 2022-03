L’espai Isern Dalmau que la Fundació Lluís Coromina té a Barcelona acull l’exposició Una Casa per a Walter Benjamin, una mostra per donar a conèixer el projecte arquitectònic i conceptual de la restauració de l’edifici de l’antic Ajuntament de Portbou que es vol convertiren un espai per la memòria del pas del filòsof Walter Benjamin. L’alemany es va suïcidar el 1940 en aquesta població empordanesa quan va arribar-hi fugint de la Gestapo en plena Segona Guerra Mundial.

L’exposició presenta el projecte arquitectònic concebut pels arquitectes Joan Falgueras i Jordi Pigem per acollir el seu pensament convertint-lo amb un centre d’estudis i recerca de vocació internacional per a la difusió, promoció i comprensió d’aquesta figura universal. Al mateix temps vol convertir-se en el centre promotor i defensor dels valors ètics i de la modernitat, de la identitat europea i de la cultura de la pau.

Pigem i Falgueras destaquen que es vol fer un projecte amb vida i que la rehabilitació de l’edifici de l’antic Ajuntament se situa «en un lloc on es passa per anar o tornar del Memorial Passatges, o també per enfilar cap a les andanes del tren o per baixar a mar. Es tracta, per tant, d’un aixopluc en el camí».

Les seves obertures el presenten com «un helicoide entre terra i aire. Arrelat com en una feixa, enllaça plataformes i volats fins a obrir-se com a poc en la coberta, és a dir, que va des de la trinxera fins al cel esbatanat»

La inauguració, que es va fer dijous, va comptar a la presència de l’escriptor Vicenç Villatoro, director del Memorial Democràtic, que va lloar la iniciativa com a «exemplar en la seva forma i fons, que ens remet al deure comú de preservar la memòria del dolor, de l’esperança i, amb la figura de Walter Benjamin, preservar la memòria dels refugiats».

També hi van assistir la crítica d’art Pilar Parcerisas, el gestor cultural Ricard Planas i ’artista Manel Bayo , comissaris de l’exposició, que ja es va poder veure l’any passat a l’estació ferroviària de Portbou. Parcerisas va fer referència al paral·lelisme entre el Walter Benjamin refugiat i la situació actual amb la crisi de refugiats derivada de la guerra d’Ucraïna. Va fer valdre la relació entre «la figura de Walter Benjamin, una de les veus més vigents del pensament europeu dels segles XX i XXI, amb l’escultor israelià Dani Karavan, autor del Memorial Passatges, un Bé Cultural d’Interès Nacional que els immortalitza a tots dos al poble i que els hi ha vinculat per sempre».

La mostra, que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Angelus Novus, es pot veure fins el 15 de juny.