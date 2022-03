Els museus de les comarques gironines compartiran uns magatzems mancomunats per a les reserves de les seves col·leccions, és a dir, el patrimoni que no s’exposa al públic.

La Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona es va reunir ahir a la catedral per fer balanç de les actuacions més destacades del 2021, com la creació d’una comissió de Reserves Mancomunades per crear un espai únic de reserves de col·leccions dels museus de la demarcació per treballar en comú en la preservació i protecció del patrimoni que custodien.

S’ha redactat un avantprojecte que serveix per avaluar les necessitats de reserva dels museus de la xarxa, estudiar models de referència i proposar les necessitats i requeriments bàsics per un futur projecte executiu de reserves conjuntes.

També s’ha fet una radiografia de l’estat actual dels magatzems dels museu de la Xarxa i de les tipologies de les col·leccions que podrien acollir uns magatzems mancomunats; s’han analitzat els models en funcionament a escala estatal i internacional per obtenir models de referència; s’ha elaborat un document de bases prèvies amb una avaluació de les diferents opcions de governança i, finalment, s’ha fet una estimació d’inversió, pressupost de funcionament ordinari i de calendari d’execució.

La reunió d’ahir al matí també va servir per formalitzar la renovació del conveni marc de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona, entre el Departament de Cultura, la Diputació de Girona i els titulars dels museus i aprovar el pla d’actuacions del 2022. Compta amb un pressupost de 940.000 euros, dels quals 640.000 euros són aportats pel Departament de Cultura i 300.000 euros, per la Diputació de Girona.