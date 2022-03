L’Escala, Vila del Llibre, la cita literària d’aquest cap de setmana a l’Alt Empordà, canviarà el front marítim, on s’havien previst part de les activitats, per la sala polivalent. La previsió de pluja i vent ha obligat l’organitzAció a traslladar les activitats previstes a la façana marítima del nucli antic de l’Escala, per evitar anul·lar-ne cap. Així, el mercat d’editorials no serà a la platja de les Barques sinó a cobert, i també es faran a la sala polivalent tots els actes previstos per avui i demà entre les 11 i les 18.30.

Després d’haver iniciat un cicle dedicat a la Mediterrània amb Mallorca com a cultura convidada a l’octubre, el festival recupera les seves dates habituals i tindrà el País Valencià com a convidat d’honor en una edició comissariada per Juli Capilla. Joan Fuster, de qui enguany es compleix el centenari, serà el protagonista d’alguna de les activitats. També hi participen autors com Rafel Nadal, Llucia Ramis, Joan Francesc Mira o Miquel Martín. Solidaritat amb Ucraïna Els organitzadors i la majoria de paradistes presents al mercat editorial han decidit donar un 5% de la seva facturació a l’ONG Educo, que actua directament al territori ucraïnès per protegir els infants i famílies. A més, també s’instal·larà una guardiola solidària per recollir aportacions dels visitants a les diferents activitats.