John H. Elliot va preguntar de quins assumptes volíem tractar quan El País li va demanar, abans que es posés en marxa l’última Expo del 1992, que coordinés la sèrie amb què el diari volia contribuir al coneixement d’una banda i l’altra del món. Els descobriments de Colom i la fascinació que despertava al món (com avui) aquella acció que causa ara tanta controvèrsia, el tenien a ell com el gran expert internacional.

Minuciós i clar com si encara fos aquell escolar que es va formar a Reading i que en aquell moment era un savi indiscutit com a catedràtic a Oxford, Elliott no va esperar que aquell periodista acabés de lletrejar els assumptes. Va agafar el seu dietari i ben ràpid va fer l’índex del que haurien de ser la desena de capítols que ell s’encarregaria d’esbossar i dirigir. De seguida que va acabar aquesta tasca primordial va comminar al que seria el seu amanuense que prengués nota dels noms propis que col·laborarien en la sèrie.

Un a un, sens dubte que el que hi ha entre sospir i sospir, va relatar un centenar d’historiadors indiscutibles. Hi havia història, ciència, naturalesa, política …, i per a cada especialitat ell oferia contactes que ningú podia discutir. Pel que vam col·legir, aquells a qui vam anar trucant eren alhora deixebles del professor, aleshores una autoritat a la qual no se li havia pujat la càtedra al cap.

Era un savi senzill, de riure fàcil i també de tornada immediata a la serietat, que incloïa no només la seva preocupació pel passat sinó la seva ràbia perquè el present (el Brexit, Catalunya, Escòcia, entre molts altres assumptes que van ser mals de cap per a un esperit obligat al raonament) era en molts casos una decepció en marxa. Era un historiador gran i un ciutadà obligat pel seu ofici a cercar la raó històrica i també la racionalitat present. Catalunya, per exemple, va ser per ell un desastre objectiu, perquè persones que sabien d’història havien tergiversat la pròpia dels catalans per obligar la ciutadania a l’aventura de la mentida sobre l’obligació de donar a conèixer els fets. Aquesta, la lluita de la mentida contra els fets, va ser la seva missió a la vida, i com a historiador va ser insubornable, un home amb els atributs del que sap perquè mai no es va deixar guiar pels que no saben.

No fou un comentarista de la història, fou un historiador. Aquí, entre nosaltres, va arribar a ser un espanyol més, alertat sempre contra els que volguessin repetir la nostra pitjor història, la guerra civil. Aquí se’l va estimar com a un home de bé, un ciutadà que, per exemple, preferia llegir els diaris que no estiguessin d’acord amb les seves idees. Parlava català perfectament i el castellà, fet a partir del seu primer viatge espanyol, va ser consolidat amb l’afany amb què va amassar el coneixement de la història d’Espanya… i d’Amèrica. Sabia que Espanya canviaria des del 1960, quan va veure arribar aquí europeus amb costums diferents dels d’aquest país llavors marcat pel fanatisme religiós i polític. Després es va meravellar de «la suavitat» amb què es va fer aquí la Transició. Que a Espanya li anés bé era un dels seus grans desitjos. La seva lectura de la història, així com les seves conclusions, van tenir molt a veure amb aquesta salut que ell veia a l’esdevenir del seu altre país.

Era un home generós i bo, i em fa molta pena escriure aquestes línies en passat.