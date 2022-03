La poeta Francesca Laguarda (Salt, 1955) va presentar aquest dijous el seu nou llibre, el poemari Escriure l’aigua, a la Llibreria Empúries de Girona.

La saltenca és una gran admiradora de Venècia, una ciutat on viatja cada mes de novembre des de fa un quart de segle. Escriure l’aigua (Una donna in flaguna), que està editat per Edicions del Reremús, s’inspira en les experiències a la ciutat italiana. Són poemes basats en una Venècia menys turística i com a exemples d’admiració.

L’editor Robert Fàbregas va fer la presentació de l’obra de Laguarda i l’escriptor Lluís Lucero es va encarregar de la conducció de l’acte.