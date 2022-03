L'escriptor nascut a Malgrat de Mar i veí de Blanes Jaume Aubanell és el guanyador del 58è premi Recvll de narrativa, dotat amb 2.500 euros. Aubanell ha guanyat amb l'obra 'El gust és meu', quinze històries petites de cuina, marcades per passions molt humanes. El jurat també ha distingit el poeta de Cambrils Joan Graell amb el Recvll de poesia amb l'obra 'Alfabet a l'ombra', que recrea un món primigeni al que s'hi accedeix a partir de les restes d'un naufragi. Els altres dos guardonats han estat el catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València Ferran Garcia, pel seu retrat literari de Joan Fuster l'any del centenari del seu naixement i Ruth Vilar, que s'ha emportat el Recvll de Periodisme per 'Reajustar o emmalaltir'

A la 58ena edició dels Premis Recvll s'hi ha presentat un total de 56 treballs i, de les cinc categories literàries que hi ha, la que ha tingut menor participació ha estat la de Teatre, amb cinc obres. D'aquestes cinc, una d'elles no s'ha tingut en consideració perquè ja havia estat representada, i respecte les quatre restants, el jurat ha decidit que cap d'elles arribava al suficient nivell de qualitat per accedir al guardó, de manera que ha decidit declarar el premi desert.

En aquest sentit, la presidenta del jurat, Maria Mercè Roca, posa en valor que el nivell que imposen els Recvll. "Sabem que sempre és una decepció que un premi quedi desert, però això també posa en valor l'exigència del jurat a l'hora de valorar les obres", ha remarcat.

Aquesta nova edició dels Recvll ha estat marcada pel retorn a una certa normalitat, ja que s'han pogut celebrar de manera habitual, si bé tothom havia de portar la mascareta posada. L'acte l'ha presidit la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha estat acompanyada de l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa.

Roca ha fet una valoració positiva de la nova edició i ha destacat que tots els escriptors premiats "tenen una trajectòria al darrere". "És interessant veure que tothom confia en els Recvll perquè els hi doni un impuls i un currículum que pesa", ha reblat.