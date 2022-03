Miquel Abras publicarà el mes que ve un doble disc per celebrar els seus 20 anys de carrera amb ingredients de luxe. Un primer tastet del que vindrà ha sigut aquesta setmana el llançament de la nova versió d’un dels seus temes més populars, Fills del mar, amb la col·laboració del seu amic Sergio Dalma. El disc en tindrà quatre més de duets, que s’aniran desvetllant al llarg de les properes setmanes. «Al primer hi haurà cançons tornades a gravar, algunes amb aquestes col·laboracions especials, i el segon serà acústic, només amb la guitarra i veu, reversionant també d’altres temes», explica el músic i cantant de La Bisbal, que també avança que l’edició inclourà una peça inèdita, Mil oportunitats.

«Amb en Josep (Sergio Dalma) hi tinc una bona amistat, ens coneixem bé i he composat algunes cançons del darrer disc. Dubtava si oferir-li fer el duet amb Fills del Mar o amb Et miro, em mires i rius, però al final vaig triar aquesta perquè li agrada molt i sempre diu que és el meu Bailar pegados. Vaig pensar que no em podria dir que no», bromeja Abras. Fills del mar, «una de les meves tres cançons preferides de la meva discografia», «és un dels temes que més em demana la gent als concerts» i per això la va escollir per fer aquest primer avançament del que vindrà per celebrar aquests 20 anys de carrera.

L a gravació s’ha fet a La Bisbal, a casa, i segons explica el propi Miquel Abras «aquest tema és força especial perquè quan l’escoltes te n’adones que no parla del mar, sinó de la vida i de les ànimes quan marxen. Qualsevol persona deixa la seva essència perquè mentre et recordin seguiràs viu». En aquest sentit recorda un dels fragments del tema, que forma part de l’àlbum Punt de partida (2018) «serem fills dels pares que ja no hi són», i també revela que una altra de les peces que més estima del públic rep és Gira-sols mirant la lluna. «Fills del Mar parla de l’ànima de les persones quan moren, de com la seva energia continuarà vivint amb nosaltres durant tota una eternitat», afegeix el músic.

En el doble disc que es publicarà a l’abril Miquel Abras i oferirà una vintena de cançons, inclosa una d’inèdita que porta per títol Mil oportunitats. «Les cançons les hem gravat de nou i hi hem inclós cinc duets amb col·laboracions que eren especials per a mi, però tampoc en volia incloure més», destaca. L’obra inclourà un segon disc acústic on l’artista de La Bisbal només acompanyarà la seva veu amb la guitarra.