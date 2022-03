Un segle de les missions per captar «l’ànima musical catalana»

Més de 40.000 documents aplegats en una seixantena de missions de recerca, durant catorze anys, per músics i literats que van recórrer el país buscant cançons, danses i rondalles formen el gruix d’un dels projectes culturals més ambiciosos de la primera meitat del segle XX: l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Nascut per l’empenta del mecenes guixolenc Rafael Patxot i estroncat per la guerra, el cançoner volia recopilar i estructurar el llegat de la tradició oral de tots els territoris de parla catalana. Aquell projecte, que havia de permtre «arribar a una síntesi que revelés el veritable valer de l’ànima musical catalana», celebra cent anys aquest 2022, una efemèride que es recordarà amb una exposició, obres de nova creació a partir del fons, actuacions musicals, actes acadèmics i divulgatius.

El gener de 1922, Patxot (Sant Feliu de Guíxols, 1872 - Ginebra, 1964) va proposar a les entitats especialitzades en estudis folklòrics, reunides a l’Orfeó Català, el projecte del cançoner. Pretenia, deia, «fer un corpus musical de totes les cançons populars nostres: les que ja són publicades; les moltes que hi ha recollides, emperò romanen inèdites; les que encara ignorem, per mor de que vaguen esquerpes per les nostres contrades, on caldrà sobtar-les».

A més de cançons, volia aplegar danses, entremesos, rondalles, llegendes, refranys, jocs i instruments de música. La recerca havia d’arribar a tots els territoris on es parlés català a través de missions específiques de recollida directa, de concursos de col·leccions, d’aportacions voluntàries i incorporar també materials previs aportats per Marià Aguiló, Rossend Serra i Pagès, Antoni Noguera o Felip Pedrell.

Caçadors de cançons

Entre 1922 i 1936 es van fer seixanta-cinc missions de recerca per part de parelles d’especialistes, un dedicat a la música i l’altre a la lletra, que van aplegar més de 40.000 documents. Així, Joan Amades, Joan Tomàs o Palmira Jaquetti van emprendre aquestes expedicions a la cacera del llegat oral en el seu context, amb una durada aproximada de dos mesos per missió i una quantitat prefixada per a les despeses diàries i un sou assignat a cada missioner.

930 cançons recollides per Joan Llongueres i Joan Tomàs a Brunyola, Anglès o la Cellera el 1922; 160 que el 1927 van aconseguir Palmira Jaquetti i Maria Carbó a Sant Feliu de Guíxols o mig miler, el 1928, compilades a l’Alt Empordà per Joan Amades i Tomàs són alguns dels preuats botins d’aquelles missions.

Els col·lectors deixaven constància dels fets de rellevància durant les missions en diaris de camp que contextualitzen les cançons i són testimoni de tradicions, creences i formes de viure i pensar als pobles visitats. Algunes memòries, com les de Jaquetti, tenen un valor literari a destacar. En alguns casos, pocs, també feien servir un fonògraf amb cilindres de cera per a enregistrar els cantaires.

Donar-li continuïtat

El 1991 els materials van ser dipositats per la família Patxot al monestir de Montserrat i són consultables a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat i a la Biblioteca de Catalunya.

Coincidint amb el centenari, la Generalitat dedica un any comemmoratiu a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, per donar-li continuïtat i crear un catàleg en línia per fer-lo més accessible. L’objectiu, segons el Departament de Cultura, «és continuar la recerca i la investigació en l’actualitat, posar-los al servei de la música actual, i que tothom se’ls faci seus». L’Any Cançoner Popular de Catalunya, comissariat pel musicòleg Jaume Ayats, posarà el focus en què sabem del projecte, fins on va arribar i com s’encara a dia d’avui, un moment en què la música d’arrel continua sent un patrimoni a reivindicar i iniciatives com el projecte Càntut, per exemple, segueixen la tasca d’inventariar la tradició oral.

El tret de sortida de l’efemèride és aquesta tarda, amb un espectacle a l’Auditori de Barcelona, però s’estendrà tot l’any amb la col·laboració d’institucions, universitats o festivals.