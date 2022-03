Els germans Joan, Josep i Jordi Roca, del Celler de Can Roca, han estat reconeguts amb el premi Drac a la Trajectòria Sostenible. El jurat n'ha destacat que aposten per la gastronomia sostenible, són ambaixadors de bona voluntat del programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament i els uniformes del seu restaurant es fan amb el reciclatge del poc plàstic que hi entra. Els guardons de RAC1 també han premiat la cantant, actriu i escriptora Jedet en la categoria Identitat i Gènere. Jedet ha interpretat Cristina Ortiz a la sèrie 'La Veneno' i també ha participat en d'altres com 'Paquita Salas' i 'Looser'. El premi Projecte Sostenible ha estat per a l'aplicació mòbil contra el malbaratament alimentari To Good To Go.

Aquest programa connecta milers d'establiments que llençarien menjar amb milions de compradors finals, i els permet vendre els productes peribles a un preu molt reduït. D'altra banda, el premi Drac Innova en Matèria Tecnològica ha estat per a la firma emergent Onalabs, que ha creat un dispositiu per monitorar biomarcadors en remot a través de la suor. l'Innova en Estil de Vida se l'ha endut la firma Timpers, que fabrica sabatilles amb materials reciclats, orgànics i de procedència local. El disseny el fan al tacte persones amb discapacitat visual. La guanyadora del Premi Drac Històries amb Ànima és Manoli Pulpillo, una dona a qui van diagnosticar Alzheimer fa quatre anys i que ha decidit mantenir l'autonomia tant com pugui. Finalment, l'actriu còmica, improvisadora i imitadora Judit Martín ha guanyat la categoria Tots som 1, amb els vots del 63% dels participants. El guardó premia l'entreteniment i l'humor. La gala d'entrega de premis serà el dilluns 4 d'abril a L'Auditori de Barcelona, la conduirà Marc Giró i hi actuaran Ramon Mirabet i Stay Homas i el musical Billy Elliot.