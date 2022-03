L’escriptor nascut a Malgrat de Mar i veí de Blanes Jaume Aubanell és el guanyador del 58è premi Recvll de narrativa, dotat amb 2.500 euros. Aubanell va guanyar el premi principal amb l’obra El gust és meu, quinze històries petites de cuina, marcades per passions molt humanes. Els premis es van lliurar en un acte celebrat al Teatre de Blanes i que va ser presidit per la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Pel que fa al protagonista de la jornada, Jaume Aubanell, en la seva biografia remarca que és fill de pagesos, i al llarg de la seva vida ha conreat especialment el gust per la gastronomia. La seva passió pel menjar i la cuina, explica, l’ha vehiculat a través de l’escriptura, on ha signat títols com La coquessa (2019), guanyadora del XXX Premi Literari de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa.

Alhora, el jurat també va distingir el poeta de Cambrils Joan Graell amb el Recvll de poesia, dotat amb 1.500 euros, per l’obra Alfabet a l’ombra, que recrea un món primigeni al qual s’hi accedeix a partir de les restes d’un naufragi.

Els altres dos guardonats van ser el catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de València Ferran Garcia, pel seu retrat literari de Joan Fuster l’any del centenari del seu naixement, i Ruth Vilar, que es va emportar el Recvll de Periodisme per «Reajustar o emmalaltir». Ambdós guardons van tenir una dotació de 800 euros.

A la 58ena edició dels Premis Recvll s’hi van presentar un total de 56 treballs i, de les cinc categories literàries que hi ha, a la que hi va haver menor participació va ser la de Teatre, amb cinc obres. D’aquestes cinc, una d’elles no es va tenir en consideració perquè ja havia estat representada, i respecte les quatre restants, el jurat va decidir que cap d’elles arribava al suficient nivell de qualitat per accedir al guardó, de manera que va decidir declarar el premi desert.

En aquest sentit, la presidenta del jurat, Maria Mercè Roca, va valorar el nivell que imposen els Recvll. «Sabem que sempre és una decepció que un premi quedi desert, però això també posa en valor l’exigència del jurat a l’hora de valorar les obres», va remarcar. Amb tot, Roca també va voler felicitar a tots els escriptors i escriptores que s’han presentat a la convocatòria d’enguany «per la confiança que ens fan, per la voluntat que tenen de crear en llengua catalana i d’aquesta manera prestigiar-la i assegurar-li el futur».

A més, la presidenta del jurat va fer una valoració positiva de la nova edició i va destacar que tots els escriptors premiats «tenen una trajectòria al darrere». «És interessant veure que tothom confia en els Recvll perquè els hi doni un impuls i un currículum que pesa», va reblar.

Al seu torn, la secretària dels premis M. Àngels Vázquez va ser qui va proclamar els guanyadors, mentre que després del lliurament de cada guardó, es va complir amb la tradició de l’entrevista que els va fer Salvador Roca, membre del jurat. Tot seguit, alumnes de l’Oficina de Català de Blanes van llegir fragments de les obres guardonades.

Alhora, i amb l’objectiu d’amenitzar la gala, també hi va haver quatre intervencions musicals de temes de diversos grups catalans. Les va interpretar l’actor i cantant blanenc Bru Gallart, que va oferir Estimar-te com la terra, de Ginestà; La gent que estimo i De Bonesh, d’Oques Grasses; i Compta amb mi’ de Txarango, que va posar el definitiu punt final a la vetllada.

Retorn al Recvll habitual

Aquesta nova edició dels Recvll va estar marcada pel retorn a una certa normalitat, ja que es van poder celebrar de la manera habitual, si bé tothom havia de portar la mascareta posada. Com a novetat, la gala dels Premis Recvll va ser emesa per primera vegada per televisió en directe per streaming, a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Blanes.

L’acte, que es va celebrar ahir al migdia al Teatre de Blanes, el va presidir la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que va estar acompanyada de l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa. També hi eren presents, entre d’altres, els responsables de l’Associació Recvll Salvador Roca i Mònica Rabassa, el director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, Josep Calataiud; la directora de l’ILC, Izaskun Ibarretxe i el regidor de Cultura de Blanes, Albert Sanz; i el conseller de Cultura del Consell Comarcal de la Selva, Pere Fernández.