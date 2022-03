L’actor William Hurt va morir ahir als 71 anys, segons va anunciar la seva família a la nit en un breu comunicat recollit pels mitjans nord-americans, en què va demanat «privadesa» en aquests moments.

Guanyador d’un Òscar per El petó de la dona aranya (1985), va protagonitzar pel·lícules com Foc al cos (1981) o Fills d’un déu menor (1986), per la qual va ser nominat a l’Óscar. En total va rebre quatre nominacions a aquests premis, que es completen amb les rebudes per Al fil de la notícia (1987) i Una història de violència (2005), en aquest cas com a actor secundari.

Altres de les seves participacions cinematogràfiques destacades van ser a El turista accidental (1988), Romanç a Nova York (1996), AI Intel·ligència Artificial (2001), El bosc (2004) o El bon pastor (2006).

També va interpretar Thaddeus Ross a l’univers Marvel, en les dues últimes entregues d’Els Venjadors, a Capità Amèrica: Guerra Civil (2016) i a Vídua negra (2021).

«És amb gran tristesa que la família Hurt plora la mort de William Hurt, estimat pare i guanyador d’un Oscar, el 13 de març del 2022, una setmana abans que complís 72 anys», van assenyalar els familiars de l’actor nord-americà, que van afegir que va morir «de forma tranquil·la i per causes naturals».

Hurt també va actuar en produccions teatrals com Enric V, Cinc de Juliol, Ricard II i Somni d’una nit d’estiu, i va rebre una nominació als premis Tony el 1985 per Hurlyburly.