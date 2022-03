La Vila del Llibre de l’Escala ha salvat el cap de setmana de pluja reorganitzant els actes en espais coberts i amb una edició que, malgrat tenir menys públic pel mal temps, ha aconseguit omplir tots els actes. Els organitzadors estan satisfets de les jornades amb un públic que ha assistit tant a les activitats més familiars com les d’un públic més especialitzat. El mercat d’editorials va comptar amb una quarantena de parades.

Llibres, poesia, conferències, rutes literàries i debats han omplert diferents espais en un cap de setmana en què l’Escala ha estat la Vila del Llibre en la quarta edició. La cultura convidada en edició era el País Valencià que ha estat present amb representants del sector, professionals i una parada amb catorze editorials. Per la cita de l’11 al 13 d emarç hi han passat autors com Rafel Nadal, Llucia Ramis o Joan Francesc Mira. També Sònia Moll, Susanna Rafart o David Castillo. La qualitat estava garantida i el retpe era salvar la pluja.

«Era molt difícil preveure un canvi de temps així tan sobtat», diu el comissari del festival, l’editor Juli Capilla, que constata que «era impossible ajorna-ho». Això va obligar a canviar els espais a l’aire lliure, més atractius per al públic per sales tancades. A la Sala Polivalent ha tingut lloc el mercat editorial.

El comissari remarca que «jo em quedo amb una idea fonamental, les intervencions han estat magnífiques, les taules rodones, les xerrades, les animacions infantils», i posa de manifest que malgrat haver-hi menys públic que l’any passat totes «han estat un èxit» perquè han omplert la capacitat dels espais a cobert.