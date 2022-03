Margarida Casacuberta i Mariàngela Vilallonga, curadores de l’edició, van presentar ahir a la Casa de Cultura de Girona Això no és Barcelona. Visions catalanes de Nova York. El llibre, editat per l’Avenç, recull un centenar de textos d’autoria catalana -de Josep Pla i Salvador Dalí a Quim Monzó o Eva Piquer- sobre la Nova York dels darrers 150 anys, des de la imatge de la ciutat oferta el 1874 per la revista La Llumanera de Nova York fins al reviscolament posterior al confinament.