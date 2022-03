La Schubertíada ha programat "més concerts que mai" per celebrar els 30 anys. Són 23 propostes entre l'11 i el 28 d'agost mantenint la canònica de Vilabertran (Alt Empordà) com a escenari principal i amb propostes a Castelló d'Empúries i a Vilajuïga. Un agost de música clàssica i cançó poètica que aplegarà grans mestres de prestigi internacional i donarà l'oportunitat a artistes emergents, un dels segells del festival. Per a l'aniversari, han ideat una doble vetllada per homenatjar Jordi Roch, fundador i ànima del festival, que aplegarà els seus artistes i repertori favorits. Hi participaran la soprano Julie Fuchs, la mezzo Ema Nikolovska i el baríton Matthias Goerne i els pianistes Daniel Heide, Wolfram Rieger i Alexander Schmalcz.