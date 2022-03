El fotògraf Jordi Puig presentarà demà dijous a l’Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona el seu llibre Retrat de Jerusalem. Viatge a Terra Santa (Úrsula llibres), un ampli i detallat reportatge fotogràfic sobre la ciutat a partir d’un viatge que hi va fer el mes de desembre de 2019, i per al qual ha comptat amb un pròleg del periodista Plàcid Garcia-Planas, bon coneixedor de la zona. La presentació de llibre serà a les set de la tarda en un acte que comptarà amb la intervenció del mateix Jordi Puig i també de Josep Lagares, Pere Freixas i Pere Codina.

«Viatjar a Terra Santa demana anar-hi amb els ulls ben oberts», escriu en l’epíleg del llibre Jordi Puig (nascut a Cerdanyola el 1963 però instal·lat des de fa molts anys a l’Alt Empordà i que té l’estudi a Lladó des del 1990). I afegeix que «aquest és un viatge que et porta a llocs i un paisatge (...) que són també una inesgotable font de pessics visuals, o de petits i grans cops de puny que t’interpel·len com a viatger i com a persona».