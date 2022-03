El Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona organitza el pròxim 26 de març a la tarda la quarta edició de la Gala de Circ de Girona al Canal de Salt per denunciar «la fuga de talent» que pateix el sector per «l'inexistent suport al circ fet aquí i des d'aquí. La iniciativa, nascuda per la unió dels artistes circenses locals, vol «donar a conèixer i reivindicar un espai de circ gironí, i per denunciar les mancances que pateix el sector».

«Els artistes ens veiem obligats a marxar fora, tant per formar-nos com per crear, produir, mantenir i perfeccionar en les respectives disciplines, per la falta d'un espai digne i en condicions que respongui a les necessitats reals i específiques d'aquest art», assenyala el col·lectiu, que ha previst una gala que combini la participació d'artistes emergents i consolidats amb un recull de disciplines circenses diverses. Fins ara aquest acte es realitzava de forma autogestionada i enguany compta amb el suport del Canal. Després d'haver de celebrar la darrera edició al 50%, enguany s'han organitzat dues sessions (a les 17.00 i a les 20.00) amb l'aforament complet i preus populars per fer-ho accessible i obrir-se a nous públics. Les entrades es poden comprar al web de l'Ateneu Coma Cros de Salt. La trobada al parc Central, al 30 d'abril El Col·lectiu de Professionals de Circ, que la setmana passada va celebrar a Girona la primera jornada per a professionals, destaca que aquella trobada va servir per «posar en relleu les ganes i el potencial que hi ha en el circ de les comarques gironines». Aquesta jornada es complementava amb una trobada de circ al parc Central que es va haver d'ajornar pel mal temps i que s'ha reagendat pel 30 d'abril. Dos dies per treballar en la cohesió del sector del circ a Girona