L’associació Starraco Unlimited vol traslladar a Sarrià de Ter l’èxit del seu festival fantàstic de Tarragona, amb un cap de setmana dedicat a l’anime i el manga. D’aquesta manera els dies 9 i 10 d’abril el pavelló Municipal d’Esports acollirà la primera edició del Sarrià Manga, un esdeveniment que s’inaugura a les comarques gironines i que mescla el manga, l’anime i la cultura fandom asiàtica per arribar a tots tipus de públic. L’associació Starraco Unlimited i l’Ajuntament de Sarrià seran els encarregats d’apropar el món nipó als visitants de la mostra, que buscarà emular l’èxit del festival Starraco Unlimited que se celebra des de fa anys a Tarragona, i que ha aconseguit una gran afluència d’un públic que cada any va en augment, amb més de 7.000 assistents en la darrera edició.

En el Sarrià Manga s’hi podran trobar activitats diverses, des de xerrades temàtiques, concursos, karaoke, concerts, demostracions de ball, fins a activitats interactives com el softcombat i zona retrogaming. El saló també comptarà amb la presència de diverses celebritats del doblatge i actors, entre els quals hi destaquen les actrius de doblatge de La màgica Do-Re-Mi, i els dobladors de Vegeta i l’Arale; així com destacats youtubers i influencers, com Marc Magori, Djoseppe, Comic Pau o Admin Tachi de Uchi Bross, i la creadora de continguts Chaoko. Tampoc hi faltaran les zones de marxandatge i els photocalls de manga i sèries anime. A més, els assistents més nostàlgics gaudiran d’allò més amb la reproducció a tamany real de la Kame House, la casa del Follet Tortuga de la sèrie Bola de Drac.